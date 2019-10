Nouă criză la orizont. Prezidenţiabilii ignoră

DIANA OROS





România este mai vulnerabilă ca oricând în fața unei potențiale crize, cu dezechilibre majore și fără niciun fel de măsuri de protecție, în pofida creşterii Produsului Intern Brut din ultimii ani, afirmă experții de la compania de consultanță Frames. „De ce nu vorbesc candidații la prezidențiale despre economie?”, se întreabă aceștia, într-o radiografie privind evoluția României din ultimii ani și perspectivele business-ului în intervalul 2019-2022.

Sezonul electoral 2019-2020 a debutat fără niciun fel de discuție despre soarta economiei, despre strategia și bugetul pe 2020, într-o perioadă în care, la nivel internațional, provocările și temerile investitorilor au atins un nivel ridicat.

Măsurile protecționiste luate de SUA și China în contextul războiului comercial, Brexit-ul, problemele economice din Germania - principalul nostru partener comercial, încetinirea ritmului de creștere al comerțului mondial, provocările din piața resurselor și cea valutară, opiniile investitorilor – toate reprezintă semnalele unei potențiale crize economice.

Mai rău ca în 2010

În fața acestor perspective nefavorabile, România se prezintă mai rău ca la precedenta criză, care la noi şi-a făcut efectele din anul 2010, cu o economie bazată în principal pe consum, cu dezechilibre majore, cu o datorie externă care crește fulminant, cu firme slab capitalizate și cu un cadru economic lipsit de atractivitate pentru investitorii interesați de business-uri de tip greenfield, cu dezvoltare pe orizontală.

În plus, România are o rată de absorbţie a fondurilor UE de 32% în actuala perioadă de programare 2014-2020, ceea ce situează ţara noastră sub media europeană.

Măsuri care accentuează dezechilibrele

Creșterea salariilor și a pensiilor peste limitele bugetare, împrumuturile fără limite ale statului, distribuirea discreționară a fondurilor în perspectiva alegerilor locale şi parlamentare, focusul pe măsurile cu caracter electoral reprezintă, potrivit analizei, măsuri care vor accentua și mai mult deficitele statului român, dacă vor fi puse în practică, iar efectele se vor resimți în toată economia, și așa extrem de fragilă. O depreciere semnificativă a leului în următoarele luni, însoțită de o scumpire a resurselor, mărfurilor și serviciilor, creșterea inflației – sunt elemente care vor accentua și mai mult dezechilibrele economice. „Accentuarea blocajului financiar, limitarea accesului la finanțare, închiderea afacerilor și disponibilizările de personal vor fi în prim-plan. Pentru investitorii străini, România va continua să fie o țară nefrecventabilă”, arată documentul citat.

Dincolo de justiție, de probleme de corupție, de zgomotul politic electoral, de interesele partidelor, așteptăm să vedem care sunt planurile economice ale prezidențiabililor. Indiferent cine va merge la Cotroceni, este necesar să vină cu o viziune concretă privind economia, să ofere soluții pentru eliminarea dezechilibrelor și pentru susținerea mediului de afaceri.

Adrian Negrescu, managerul companiei de consultanță Frames