Noul terminal al Aeroportului din Suceava costă 3 milioane de euro și va fi gata anul viitor

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat stadiul lucrărilor la noul terminal al Aeroportului "Ştefan cel Mare" şi a declarat că acesta va fi gata în luna mai 2020. Noul terminal va procesa anual circa 600.000 de pasageri, investiţia fiind în valoare de aproximativ 16 milioane de lei.



"Termenul e jumătatea lunii mai 2020 să finalizăm acest terminal. Practic, aici se va dubla capacitatea de prelucrare a pasagerilor care să plece sau să vină. Astăzi noi nu facem faţă şi am închiriat containere pentru aşteptarea pasagerilor şi ne cerem scuze faţă de ei. Sigur condiţiile sunt normale, dar dorim să avem un terminal al nostru care să proceseze pe an în jur de 500.000 până la 600.000 de pasageri'', a spus Flutur.



El a precizat că în 2019 au fost procesaţi 385.000 de pasageri, cu 22% mai mult decât anul trecut.



''A crescut cu 22% numărul de pasageri în acest an, din care 23.000 sunt cetăţeni ucraineni care zboară de aici. Sunt două curse de autobuz pe zi care vin de la Cernăuţi şi aduc pasageri'', a spus Flutur.



Preşedintele CJ Suceava a menţionat că, în proximitatea noului terminal, se lucrează şi la amenajarea de noi locuri de parcare, 160 până la sfârşitul acestui an, urmând ca anul viitor să se ajungă la 300.



"Suntem îngrijoraţi că se parchează în drumul judeţean spre Salcea în momentele de vârf, de aceea 300 de locuri de parcare socotim că vor fi suficiente", a spus Flutur.

