Nuclearelectrica vrea să rezilieze contractul cu firma chineză CGN, care trebuia să finalizeze Unitățile 3 și 4

Adunarea Generală a Actionarilor Nuclearelectrica a aprobat, vineri, încetarea relaţiilor cu General Nuclear Power (CGN), compania chineză cu care demarase acțiunile de finalizare ale Unităților 3 și 4.

Ministerul Economiei a solicitat anterior companiei, la care deţine 82,5% din acţiuni, să completeze ordinea de zi a AGA cu trei puncte referitoare la încetarea relaţiilor cu General Nuclear Power (CGN), partenerul chinez în proiectul unităților 3 și 4.

Statul solicită abrogarea Strategiei de continuare a proiectului Unităţile 3 şi 4 Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2014), precum şi a Strategiei revizuite de continuare a proiectului Unităţile 3 şi 4 Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2018).

Nuclearelectrica a semnat, în mai 2019, cu China General Nuclear Power Corporation și CGN Central and Eastern Europe Investment acordul investitorilor în formă preliminară cu privire la continuarea proiectului unităților 3 și 4 de la Cernavoda.

AGA a aprobat Strategia de Investitii a SNN pentru perioada 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025 elaborata in conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei, strategie care contine proiecte investitionale care urmeaza a fi derulate in perioada 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025, modernizarile activelor actuale aflate in functiune, precum si termene de realizare asumate, costul estimativ pentru fiecare investitie si sursele de finantare indicate.

Valoarea estimata a proiectelor de investitii, aferente perioadei 2020-2025, conform strategiei si etapelor de realizare este de 2,29 miliarde de lei.

A fost aprobată numirea firmei Mazars Romania S.R.L in calitate de auditor financiar al SNN pentru 3 ani, pentru exercitiile financiare 2020, 2021 si 2022.

Consiliul de Administratie al SNN va iniția procedurile privind încetarea negocierilor cu CGN și a efectelor juridice (prin acordul partilor, denuntare etc) a urmatoarelor documente: “Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda (MoU), și a Acordului Investitorilor in forma preliminara.”

Consiliul de Administrație a mai fost mandatat să inițieze demersurile necesare pentru analiza și cristalizarea optiunilor strategice privind construcția de noi capacitati de productie de energie electrica din surse nucleare.

Mediafax