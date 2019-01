O fabrică de chiloţi cârpeşte drumurile din Botoşani

Big Conf SRL, o firmă care are ca domeniu de activitate fabricarea lenjeriei de corp, a câştigat în decembrie 2018 un contract pentru modernizarea unor drumuri săteşti din judeţul Botoşani în valoare de 15,5 milioane de lei. Producătorul de chiloţi care se ocupă şi de construcţia de drumuri este controlat de Constantin Conţac, celebrul baron PSD care a ispăşit o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru corupţie. Big Conf SRL este asociată în contract cu Transporturi Auto SA, o altă firmă din portofoliul lui Conţac, chiar cea din cauza căreia fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani (CJB) a fost condamnat la închisoare. Baronul Conţac are un succes incredibil la banii statului, societăţile sale primind în ultimii ani lucrări de 200 de milioane de euro pentru întreţinerea drumurilor din Moldova.

Primăria Hilişeu Horia a atribuit pe 14 decembrie 2018 un contract pentru „servicii de proiectare şi execuţie de lucrări pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drumuri de interes local în comuna Hilişeu Horia, judeţul Botoşani””, în urma unei cereri de oferte iniţiate în decembrie 2017. Câştigătoare a fost declarată asocierea formată din Big Conf SRL (lider de asociere)-Cornell’s Floor SRL-Conrec SA-Transporturi Auto SA-Conproiect AKY SRL-Alido Proiect SRL, care a venit cu cea mai bună ofertă de preţ, respectiv 15.512.517,33 lei, fără TVA. Valoarea estimată iniţial a contractului era de 16.064.738,82 lei. Potrivit documentaţiei de atribuire, lucrările vizează 14 tronsoane de drumuri comunale, cu o lungime totală de 21,827 kilometri. Altfel spus, la o valoare totală de circa 4,1 milioane de euro, cu tot cu TVA, primăria botoşăneană cheltuie circa 190.000 de euro pentru cârpirea unui singur kilometru de uliţă, o sumă impresionantă chiar şi pentru standardele unei autostrăzi.

Lenjerie de damă cu divizie de construcţii

Big Conf SRL Botoşani, firma care cârpeşte uliţe la preţ de autostradă, are ca domeniu principal de activitate fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) şi a raportat pentru anul 2017 o cifră de afaceri de 49.394.012 lei şi un profit net de 2.294.289 lei, cu 203 angajaţi, precum şi datorii de 9.427.547 lei. Fabricantul de chiloţi are şi o divizie de construcţii, care se bucură de un succes fulminant în relaţia cu banii statului. Din 2010, când producătorul de lenjerie intimă de damă a început cucerirea drumurilor din Botoşani, firma a mers numai pe plus, adunând profituri totale de peste 22 de milioane de lei. Big Conf SRL este deţinută de Marilena Conţac, nora lui Constantin Conţac, fostul preşedinte al CJB, condamnat pentru corupţie.

Lucrări de 200 milioane de euro

Big Conf SRL a reuşit performanţe rare pentru business-ul românesc. Producătorul de chiloţi a primit în perioada 2010-2018 un număr de 27 de contracte cu statul pentru lucrări de întreţinere a drumurilor din Moldova, majoritatea în Botoşani, cu o valoare totală impresionantă, de peste 115 milioane de euro. În decembrie 2018, Compania Naţională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) i-a oferit 40,7 milioane de lei pentru lucrări la SDN Piatra Neamţ, în timp ce Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri (DJDP) Suceava a atribuit fabricantului de lenjerie intimă 114 milioane de lei în martie 2018, iar DJDP Botoşani a băgat la chiloţi 52,8 milioane de lei în septembrie 2017, iar lista poate continua.

195,5 milioane de euro este valoarea contractelor primite de Big Conf SRL şi Transporturi Auto SA de la stat în ultimii ani

La fel de abil s-a dovedit baronul Conţac şi prin Transporturi Auto SA, firma la care este acţionar fostul preşedinte al Consiliului Judeţean beneficiind în perioada 2010-2018 de aproape 140 de contracte cu statul (din care peste 110 fără licitaţie, prin cumpărări directe), de asemenea pentru lucrări de drumuri, în valoare totală de 75,5 milioane de euro.

Candidat la Senat din puşcărie

Constantin Conţac este unul din primii şi cei mai cunoscuţi baroni PSD. În noiembrie 2012, fostul lider PSD şi preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu executare pentru fapte de corupţie.

Baronul Conţac a candidat ca independent pentru Senat în 2012, deşi se afla în închisoare. Fostul lider PSD a obţinut doar 0,5% din voturi

Conţac a fost găsit vinovat de spălare de bani, fals în declaraţii şi efectuare de operaţiuni financiare în situaţii de incompatibilitate şi a fost trimis în judecată în iunie 2007. Odată cu el, a fost condamnat la închisoare, pentru aceleaşi fapte şi tot la trei ani, şi fiul său, Liviu Conţac, director la data comiterii infracţiunilor al DJDP Botoşani.