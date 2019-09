O pădure de plastic va fi plantată la Sibiu. Piesa de rezistență – un brad cât un bloc, care „cântărește” 100.000 de euro din bugetul orașului

Dezvoltatorii imobiliari au dat în folosinţă, în prima jumătate a acestui an, 27.204 locuinţe, în creştere cu 4.189 locuinţe, faţă de semestrul I 2018, informează Institutul Naţional de Statistică...

Comerţul internaţional al României este pe minus, iar diferenţa dintre importuri şi exporturi creşte de la an la an. Cumpărăm din afara ţării produse cerute în piaţă, pe care am putea să le fabricăm cu...