OMV Petrom a activat Planul pentru Continuarea Activității

Compania OMV Petrom a activat Planul pentru Continuarea Activităţii pentru a putea asigura furnizarea de energie, anunță societatea într-un comunicat. Aceasta a aplicat măsuri speciale pentru protejarea sănătății angajaților.



O echipă de management monitorizează zilnic situaţia şi lucrează pentru a ţine sub control impactul asupra operaţiunilor şi al infrastructurii critice.



Activitatea în zonele de producţie din Upstream, în rafinărie şi în centrala electrică asigură continuitatea operaţiunilor.



"Pentru protejarea angajaţilor şi clienţilor noştri, am implementat lucrul de acasă pentru angajaţii care pot lucra de la distanţă şi am flexibilizat programul de lucru. Folosim în mare măsură aplicaţii online şi instrumente video şi electronice pentru şedinţe şi pentru semnarea documentelor, asigurând astfel, pe cât de mult posibil, distanţarea socială", scrie în comunicat.



Toate măsurile recomandate de autorităţi au fost implementate în staţiile de carburanţi OMV şi Petrom. Angajaţii din benzinării au dezinfectanţi, mănuşi de unică folosinţă şi măşti. Compania a suplimentat livrarea de produse în ambele reţele de distribuţie pentru a satisface nevoile clienţilor.