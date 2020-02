OMV Petrom produce la rafinăria Petrobrazi un nou combustibil maritim cu conţinut redus de sulf, în urma unei investiţii de trei milioane de euro.

Acest produs este unic pe piaţa din România şi le permite companiilor de transport maritim să reducă emisiile de sulf şi să fie in conformitate cu regulile Organizaţiei Internaţionale Maritime (IMO) care au intrat în vigoare în 2020.



Prima livrare a avut loc în Portul Constanţa, la sfârşitul anului trecut.



Procesul de obţinere a combustibilului maritim cu conţinut scăzut de sulf a fost posibil cu ajutorul unei investiţii de trei milioane euro în instalaţii logistice pentru producţie din cadrul rafinăriei Petrobrazi. Implementarea proiectului a durat aproape doi ani.



Până la finalul anului trecut, transportatorii maritimi consumau păcură cu un conţinut de sulf de 3,5%. Noul combustibil maritim obţinut la rafinăria Petrobrazi are un conţinut de maximum 0,5% sulf, în conformitate cu standardul IMO pentru limita globală privind conţinutul de sulf aplicabilă industriei de transport maritim începând cu acest an.



Până la lansarea acestui produs, piaţa din România era aprovizionată exclusiv din import. De-acum înainte, la rafinăria Petrobrazi, se pot produce anual cel puţin 70 Kt de combustibil maritim cu conţinut redus de sulf, în funcţie de optimizarea producţiei pentru a satisface cererea şi a maximiza valoarea adăugată.



"OMV Petrom vine în sprijinul industriei de transport maritim cu o soluţie sustenabilă, atât economic cât şi din perspectiva protecţiei mediului. Potrivit IMO, prin limitarea la 0.5% a conţinutului de sulf din combustibilul maritim folosit de nave, se poate obţine o scădere de 77% a cantităţii anuale de emisii de sulf, ceea ce înseamnă 8.5 milioane de tone metrice de sulf pe an la nivel global. Acest lucru are un impact pozitiv pentru calitatea vieţii în comunităţile oraşelor portuare şi de coastă", spun reprezentanţii companiei.



Conform datelor Comisiei Europene, 90% din comerţul extern cu mărfuri al Uniunii Europene este maritim şi peste 400 de milioane de pasageri tranzitează, anual, porturile europene.



OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de 55,4 milioane bep în 2019. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a 793 benzinării, la sfârşitul lui 2019, sub două branduri, OMV şi Petrom.



OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,011% din acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, deţine 20,639% din acţiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 9,998%, iar 18,352% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa de Valori Londra.



OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuţii de 30,4 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 - 2019, precizează compania.

