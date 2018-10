Oprea: Proiectul Legii privind incubatoarele de afaceri va intra în dezbatere publică în scurt timp

Autorităţile de la Bucureşti lucrează la proiectul Legii privind incubatoarele de afaceri, document care va intra în dezbatere publică în perioada imediat următoare, a anunţat, marţi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea.



"Programul Start-Up Nation este de natură să îi motiveze pe cei care debutează în afaceri. În Programul de Guvernare, sunt şi măsuri complementare programului Start-Up Nation, tocmai pentru ca IMM-urile să fie susţinute să se dezvolte în toate etapele de creştere a afacerii. În paralel, pregătim Legea incubatoarelor de afaceri care, în scurt timp, va intra în dezbatere publică", a mai precizat Ştefan-Radu Oprea



Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat proiectele pentru Ghidul solicitantului şi Procedura de implementare a programului Start-Up Nation, ediţia 2018.



Beneficiarii Programului Start-Up Nation pot primi, în acest an, un avans de până la 30% din valoarea proiectului iar planul de afaceri va fi simplificat prin eliminarea proiecţiilor financiare.



"Noutăţile care apar în implementarea programului în anul 2018 se referă la acordarea unui avans de până la 30%, la solicitarea beneficiarului, simplificarea procedurii de achiziţie şi simplificarea planului de afaceri prin eliminarea proiecţiilor financiare", precizează ministerul citat.



În context, ministrul de resort, Ştefan-Radu Oprea, a precizat că ediţia din acest an a Start-Up Nation dă şanse egale proiectelor cu activitate de producţie şi servicii, oferind un avantaj antreprenorilor din zonele cu o densitate mică a IMM-urilor.



Oprea arăta, la sfârşitul lunii septembrie a acestui an, că Start-Up Nation 2017 a însemnat peste 19.000 de cereri depuse, dintre care au fost selectate 10.000, un număr de 8.444 de contractate încheiate, peste 8.000 de finanţări cu băncile partenere şi prin agenţiile regionale.



Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2017, 2018, 2019 şi 2020 este de 2 miliarde de lei/anual. Prin Programul Start-up Nation - România se poate acorda ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari. AGERPRES