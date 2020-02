Orange România, cifră de afaceri de peste 1,1 miliarde de euro și peste 10 milioane de clienți

Grupul de telecomunicaţii Orange România a înregistrat, anul trecut, o cifră de afaceri totală de 1,112 miliarde de euro, în scădere faţă de 1,125 miliarde de euro în 2018, în timp ce numărul clienţilor a crescut cu 1,7%, la 10,94 milioane, potrivit datelor anunţate de companie.



În intervalul octombrie-decembrie, Orange România a realizat o cifră de afaceri în valoare de 299 milioane de euro, în creştere cu 2,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.



La 31 decembrie 2019, Orange România oferea servicii mobile, fixe şi TV pentru 10.941.000 de clienţi.



"Serviciile fixe au continuat evoluţia pozitivă din trimestrele anterioare. Astfel, la finalul lunii decembrie, serviciul de televiziune prin cablu şi satelit, Orange Home TV, număra peste 540.000 clienţi, în creştere cu 7% faţă de T4 2018, iar serviciile fixe în bandă largă aveau 352.000 de clienţi, în creştere cu 23% faţă de aceeaşi perioadă din 2018", arată raportul Orange.



În 2019, Orange a continuat investiţiile în infrastructură, oferind acces la conectivitate 4G pentru încă 271.000 de locuitori din 545 de localităţi nou acoperite. Totodată, în 2019 Orange şi-a extins prezenţa 4G+ în peste 1800 de noi localităţi şi în 54 de oraşe. La finalul anului 2019, reţeaua 4G Orange acoperea 98,13% din populaţia ţării şi 100% din cea urbană.



Apetitul clienţilor pentru date mobile a generat o creştere a consumului de 37% în anul 2019 comparativ cu 2018.



În luna noiembrie 2019, Orange a lansat reţeaua comercială Orange 5G, fiind prima ţară din Grupul Orange în care se lansează servicii 5G. Astfel, la finalul anului 2019 reţeaua 5G cuprindea Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi, oraşe în care clienţii se pot bucura de cea mai mare viteză 5G, de până la 1.2 Gbps la download şi viteze medii de 600 Mbps, o experienţă similară celei oferite de serviciul de internet prin fibră optică.



"În 2019, performanţele reţelei Orange au fost reconfirmate de către auditorul extern Systemics PAB. Astfel, pe baza măsurătorilor realizate, Orange a primit recunoaşterea de "Cea mai bună reţea mobilă din România". Totodată, auditorul LCC a certificat serviciile Orange de voce şi date mobile pentru cele mai bune performanţe, atât în zonele metropolitane cât şi în cele rurale din România", se arată în comunicatul companiei.



De asemenea, luna noiembrie 2019 a marcat şi lansarea propriei reţele de fibră optică în câteva localităţi din România. Astfel, la finalul anului 2019 reţeaua Orange de fibră optică era disponibilă în Bucureşti, în Paşcani, judeţul Iaşi şi Apahida, judeţul Cluj.



Experienţa de conectivitate a fost completată în 2019 cu servicii de top lansate în exclusivitate de Orange România, precum serviciul eSIM, ce permite clienţilor să se conecteze la reţeaua mobilă Orange fără a mai avea nevoie de o cartelă SIM fizică şi serviciul NumberShare, ce permite clienţilor să folosească acelaşi număr de telefon pe mai multe dispozitive.



Ca urmare a dezvoltărilor aduse serviciului Orange Money, la finalul anului 2019 numărul de utilizatori a depăşit 179.000 clienţi, o creştere de 40% în T4 2019 comparativ cu T4 2018.



"2019 a fost un an sub auspiciile inovaţiei. Odată cu lansarea reţelei Orange 5G am făcut un pas important spre reţelele viitorului şi spre noile tehnologii digitale. Am construit propria reţea de fibră optică, pe care o dezvoltăm progresiv, şi suntem mândri să oferim clienţilor servicii fixe prin intermediul reţelei noastre de fibră optică, la standardele de calitate devenite deja definitorii pentru Orange. Viitorul este despre simplificare, de aceea serviciile financiare mobile sunt o altă zonă pe care ne concentrăm. Suntem încrezători că Orange Money va deveni gradual partenerul de banking pentru un număr din ce în ce mai mare de clienţi", a declarat Liudmila Climoc, CEO al Orange România.

AGERPRES