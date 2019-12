Orban a hotărât ca statul român să plătească datoria către frații Micula

SIMION MECHNO/ROMPRES/ BUCURESTI, ROMANIA: Lansarea postului de radio National FM, 29 iulie 2004. In imagine: oamenii de afaceri, Ioan si Viorel Micula. "STIRE PE FLUX" ROMPRES Foto/ Simion MECHNO BUCURESTI, ROMANIA: Lansarea postului de radio National FM, 29 iulie 2004. In imagine: oamenii de afaceri, Ioan si Viorel Micula. "STIRE PE FLUX" ROMPRES Foto/ Simion MECHNO





Premierul Ludovic Orban a declarat că ROMATSA riscă să rămână fără bani şi, ca urmare, a luat decizia de a plăti suma pentru care există un titlu executoriu, în baza deciziei Curţii arbitrale ICSID, în speţa fraţii Micula împotriva statului român.

"Am luat decizia de a plăti suma pentru care există titlu executoriu în România. În mod evident, după ce Ministerul Finanţelor va efectua plata, ne îndreptăm în toate zonele în care avem litigii şi aici trebuie să vă spun că există decizia unei instanţe din SUA care stabileşte un cuantum, iar, atunci când se ia o decizie într-o instanţă americană care să ducă la o executare, practic, cel care are de recuperat bani de la statul român poate să se îndrepte împotriva oricărei activităţi ţinând de statul român în orice ţară din lumea asta şi asta îţi dezvăluie şi toate activele deţinute de statul român în orice ţară", a explicat Orban, în debutul şedinţei de Guvern.



El a spus că pe ordinea de zi se află un memorandum şi o hotărâre pentru a suplimenta bugetul Ministerului Finanţelor cu suma care trebuie plătită în mod obligatoriu în baza titlului executoriu din Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. Pentru a se suplimenta acest fond va fi adoptată în şedinţa Executivului de luni o nouă rectificare de buget.

"Am introdus pe ordinea de zi un memorandum în care va trebui să dezbatem, să luăm decizia, de asemenea, o Hotărâre de Guvern pentru a suplimenta bugetul Ministerului Finanţelor cu suma care trebuie plătită în mod obligatoriu în baza titlului executoriu din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. Sigur că asta va lăsa pe moment fondul de rezervă fără disponibilităţile financiare necesare pentru a putea aloca sumele către autorităţile locale. Am stabilit împreună cu ministrul Finanţelor ca, în cadrul şedinţei de luni, să adoptăm o nouă rectificare de buget, astfel încât să realimentăm Fondul de rezervă al Guvernului şi să putem să efectuăm plăţile pentru a asigura cheltuielile de funcţionare pentru autorităţile locale", a adăugat Orban.



În opinia sa, în acest caz, s-a ajuns la o situaţie "extrem de gravă". "În 2013, ca urmare a sistării în 2004 de către Guvernul Năstase a ajutorului de stat acordat către trei companii deţinute de fraţii Micula, Curtea arbitrală a ICSID a luat decizia să oblige statul român să plătească 84 de milioane de dolari. Suntem la finele anului 2019. Până în prezent, autorităţile statului au ignorat această obligaţie de plată, sigur, invocând diferite pretexte. A existat şi o decizie a Comisiei Europene legată de acest subiect, au existat foarte multe alte demersuri în plan juridic. Cert e că situaţia în care ne găsim este o situaţie extrem de gravă", a menţionat prim-ministrul.



Potrivit acestuia, la ora actuală, ROMATSA se găseşte în pericolul de a nu mai putea asigura serviciile de navigaţie aeriană, din cauza lipsei resurselor financiare.



"Condiţiile de acordare a certificatului de furnizor de servicii aeriene sunt stabilite la nivel european. Sunt condiţii foarte stricte, iar, printre condiţiile pentru a putea menţine această certificare, ROMATSA trebuie să aibă sustenabilitate din punct de vedere financiar. Ca urmare a deciziei luate de ICSID, fraţii Micula au deschis un proces în Belgia, iar instanţa din Belgia a decis, practic, să nu permită Eurocontrol să finanţeze ROMATSA, adică să aloce banii pentru serviciile furnizate de ROMATSA de dirijare a traficului aerian. În momentul de faţă, suma care ar fi trebuit transferată de la Eurocontrol şi care, practic, e reţinută ca urmare a deciziei instanţei din Belgia şi care ar fi trebui transferată către ROMATSA este de 278 de milioane. Practic, ROMATSA trăieşte numai din nişte rezerve şi a fost lipsită de finanţarea curentă, care reprezintă adevăratul suport pentru funcţionarea ROMATSA. Pe 24 este termen de judecată şi, în cazul în care se menţine decizia luată de instanţa din Belgia, există un risc major ca ROMATSA să rămână fără resurse financiare şi să nu mai poată să îşi păstreze certificatul de furnizor de servicii", a mai explicat premierul.



Ludovic Orban a mai spus că ROMATSA asigură servicii pentru peste un milion de zboruri anual. Pierderea certificatului de furnizare de servicii aeriene creează o problemă nu numai naţională, ci şi la nivel european, a afirmat el.



Premierul a completat că, în acest caz, mai există problema apariţiei "unui titlu executoriu în România, în baza căruia, practic, au început să fie atacate conturile Ministerului Finanţelor", la care executarea a fost însă suspendată, dar şi ale unor companii profitabile ale statului - Nuclearelectrica, Romgaz, Hidroelectrica.



"Practic, executorul judecătoresc încearcă să obţină bani de oriunde poate obţine de la statul român, în baza titlului executoriu, şi se îndreaptă spre activele statului român. Gândiţi-vă că e posibilă o situaţie în care să poată să execute o companie românească - Nuclearelectrica sau Hidroelectrica sau Romgaz - toate implicate în nişte proiecte extrem de importante şi strategice pentru statul român şi, pur şi simplu, să oblige vânzarea de acţiuni şi recuperarea banilor din acţiuni. Întotdeauna când se vând acţiuni în cursul unei executări, valoarea lor scade, statul va pierde din ponderea pe care o deţine la aceste companii. Pierzând acţiunile vândute la preţuri mult mai mici, scade valoarea de piaţă a companiei şi perturbările pentru activitatea companiilor sunt extrem de grave şi pot afecta toate proiectele de investiţii", a evidenţiat Orban.

AGERPRES