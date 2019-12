Orizont 2030: Guvernul promite dezvoltare durabilă

Guvernul a lansat un proiect de dezvoltare durabilă, proiect cu o investiţie totală de 5 milioane de dolari, având ca orizont anul 2030. România se clasează în prezent, la acest capitol, pe locul 44 din 157 de ţări la nivel global, dar ocupă locul penultim între statele Uniunii Europene.

Proiectul se va derula pe direcţii definite, care au nevoie de o evoluţie ascendentă constantă, fără sincope.

„O să vă dau un exemplu concret. Vorbim despre risipa alimentară. Am aflat anul trecut că e o lege din 2016, dar nu are norme finalizate. Într-o lună, în acel comitet interministerial, am urgentat, iar din ianuarie avem normele de aplicare”, a declarat Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului.

El a arătat că „aceste norme nu se aplică aşa cum ar trebui”, pentru că legea nu este obligatorie pentru lanţurile de magazine. „Mai trebuie să modificăm legea, să fie obligatorie, pentru ca fiecare să vadă ce poate face mai mult, începând cu alimentele care se mai pot consuma şi pot fi trimise la cantine sociale, sau altele”, a menţionat Borbely.

Iniţiative în educaţie

Consilierul de stat a subliniat că, în ceea ce priveşte educaţia, departamentul pe care îl conduce a avut foarte mai multe iniţiative, printre care a amintit traducerea unei cărţi din limba franceză, „Cum să ai o alimentaţie sănătoasă”, carte care va ajunge în toate şcolile din România.

Referitor la nevoia de dezvoltare durabilă, Laszlo Borbely a menţionat că pe masa Executivului există „un document de bază”, care a fost adoptat de Adunarea Generală ONU în 2015. „Au trecut patru ani, trebuie să facem un inventar - ce am făcut în aceşti patru ani şi trebuie să vedem ce facem în continuare. Este vorba de 17 obiective şi 169 de ţinte”, a precizat şeful proiectului.

Până în 2022 va trebui să avem acea reţea interinstituţională care să asigure funcţionarea implementării, care nu e doar Comitetul interdepartamental, care s-a înfiinţat, ci şi un Consiliu consultativ, format din înţelepţii neamului, 34 de oameni.

Laszlo Borbely, consilier de stat