OTP Bank România a avut un profit cu 65% mai mare în 2019

OTP Bank România a obţinut un profit ajustat după impozitare de 92 milioane RON (6,31 miliarde HUF), anunţă instituţia bancară. Comparativ cu anul precedent, profitul a crescut cu 65%, potrivit raportului publicat la Budapesta.

Rezultatul nu conţine taxa pe active bancare în valoare de 5,4 milioane RON (373 milioane HUF), care reduce profitul la 86,6 milioane de lei. La nivel de grup, banca maghiară a înregistrat un profit net de 6,1 miliarde de lei.

De asemenea, OTP Bank România a raportat o creştere de 17% a profitului operaţional de la an la an, în urma avansului cu 22% a veniturilor totale şi a creşterii cu 25% a costurilor de exploatare. Acest lucru este în directă corelaţie cu strategia de dezvoltare a băncii, având în vedere costurile de personal mai mari, determinate de majorarea numărului de angajaţi cu 18%.

Activitatea comercială s-a intensificat în mod semnificativ, în linie cu strategia de creştere organică a băncii. Astfel, volumul de credite ipotecare noi a crescut cu 74% de la an la an, în timp ce soldul creditelor de nevoi personale a avansat cu 15%.

Volumul creditelor performante, ajustat la cursul de schimb, a crescut cu 23% de la an la an, susţinut de o cerere solidă pentru creditele ipotecare şi pentru segmentul corporate. În 2019, activitatea de retail şi segmentul corporate au înregistrat un avans similar, de 19%, de la an la an. Totalul activelor băncii a atins 13,8 miliarde lei în 2019.

În ceea ce priveşte calitatea creditelor, volumul creditelor neperformante (DPD90+), ajustat la cursul de schimb valutar, a crescut cu 116 milioane lei (8 miliarde HUF), faţă de scăderea de 29 milioane lei (2 miliarde HUF) înregistrată în anul 2018.

Costurile totale de risc s-au redus cu 4% de la an la an, în condiţiile în care provizioanele privind creditele u scăzut cu 36%. Nivelul înregistrat de costurile cu alte provizioane a fost afectat negativ în 2019, în urma unei operaţiuni din trimestrul trei: compania de Factoring din România, OTP Factoring SRL (care este prezentată ca parte din activitatea operaţională a OTP Bank România), a realizat majorări de capital pentru filialele sale cu capitaluri proprii negative. În consecinţă, pentru că aceste subsidiare nu făceau parte din aria de consolidare a Grupului, în rezultatele OTP Bank România a fost înregistrată o depreciere. În urma acestei operaţiuni, în trimestrul patru al anului trecut, costurile cu alte riscuri au scăzut cu 22% comparativ cu trimestrul precedent.

Apetitul românilor pentru economisire a crescut în 2019, astfel încât volumul depozitelor, ajustat la cursul de schimb, a crescut cu 24% de la an la an (+12% q-o-q), fiind susţinut de rezultatele segmentelor de retail şi corporate. Indicatorul credite/depozite nete a fost de 122% la finalul anului trecut (-3 pps y-o-y).

În trimestrul patru a fost înregistrată taxa pe activele bancare în valoare de 5,4 milioane lei (373 milioane HUF), care a fost inclusă la categoria ajustări în rezultatele financiare consolidate ale Grupului. Prin urmare, efectul acestei taxe nu apare în rezultatul băncii.

Activele băncii au atins nivelul de 13,3 miliarde lei, iar profitul după impozitare a fost de 75 milioane lei (70,5 milioane lei inclusiv taxa pe active). Rata de adecvare a capitalului băncii s-a redus la 19,7%, de la 20,5% în trimestrul anterior datorită creşterii activelor, însă mult peste nivelul minim de 15,7% (inclusiv amortizoarele de capital).

OTP Group a înregistrat în 2019 un profit ajustat după impozitare de 6,1 miliarde lei (419 miliarde HUF), cu o creştere de 29% de la an la an. Contribuţia subsidiarelor la profitul OTP Core – Ungaria (2.785 milioane lei / 190.956 milioane HUF), DSK Bank din Bulgaria (990 milioane lei / 67.879 milioane HUF), Croaţia (448 milioane lei / 30.719 milioane HUF), Ucraina (514 milioane lei / 35.223 milioane HUF) şi Rusia (410 milioane lei / 28,127 milioane HUF).

