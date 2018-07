OTP Bank România lansează Depozitul la Termen în lei

OTP Bank România lansează un produs nou de economisire destinat persoanelor fizice, Depozitul la Termen în lei constituit pe 7 luni, cu dobândă ce poate ajunge până la 3,20% pe an, la constituirea online prin serviciul OTPdirekt, conform unui comunicat al băncii.

Pe lângă valoarea promoţională a dobânzii, 3,20% pe an prin OTPdirekt, clienţii persoane fizice beneficiază şi de zero comision de deschidere, administrare, lichidare a depozitului, respectiv de retragere numerar la scadenţa acestuia, indiferent dacă au constituit depozitul prin OTPdirekt sau la ghişeu. Clienţii care optează pentru constituirea depozitului la ghiseu, se bucură de o dobândă de 3% pe an.

Oferta se adresează atât clienţilor existenţi, cât şi celor noi ai OTP Bank, iar suma minimă necesară pentru constituirea depozitului trebuie să fie mai mare sau egală cu 2.000 de lei.

Oferta promoţională este valabilă până la data de 30 septembrie 2018.

OTP Bank România, subsidiară a OTP Bank, cel mai mare grup bancar independent din Europa Centrală şi de Est, este un furnizor integrat şi auto-finanţat de servicii financiare. AGERPRES