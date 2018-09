Parcuri de maşini second hand, sigilate de ANAF

Inspectorii Antifraudă au sigilat 12 parcuri auto cu maşini şi utilaje agricole la mâna a doua şi o platformă feroviară pentru autoturisme rulate, în cadrul operaţiunii Xenon de verificare a achiziţiilor intracomunitare de autovehicule second hand. ANAF reţine pentru verificări maşinile second hand cumpărate de intermediari, pe persoană fizică, dacă se constată că aceştia au cumpărat mai mult de două autoturisme pe an. Potrivit Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), de la începutul anului au fost identificate 38 de firme românești care au realizat achiziții intracomunitare de autoturisme second hand în valoare de 180 milioane lei și s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale, cauzând bugetului de stat prejudicii de peste 20 de milioane lei. Firmele utilizau facturi fără TVA sau care conțin ilegal TVA pe marja de profit. Pentru a nu fi implicate într-o înșelăciune sau într-o schemă de fraudare a TVA, DGAF recomandă persoanelor interesate să cumpere maşini rulate să evite plata în numerar.