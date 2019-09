Pârvănescu: 75% din exporturile României sunt în UE. America, Asia și Africa sunt piețe foarte bune

Aproximativ 75% din exporturile României sunt în țări din Uniunea Europeană, deși America, Asia și Africa sunt piețe foarte bune care ar trebui luate în considerare și produsele autohtone ar trebui să ajungă acolo, susține secretarul de stat din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţului şi Antreprenoriatului (MMACA), Paula Pîrvănescu. Aceasta a mai spus că oamenii de afaceri români sunt tot mai interesaţi Statele Unite ale Americii.

"Am descoperit în ultima perioadă faptul că piaţa din Statele Unite prezintă un interes aparte pentru antreprenorii români, iar anul trecut şi anul acesta am fost prima delegaţie din cadrul UE ca ţară privind participarea la summitul Select USA. După situaţia de anul trecut, anul acesta am organizat şi o misiune economică, şi din cele 38 de companii participante, 22 dintre ele au primit subvenţie de 50% privind transportul şi cazarea", a explicat Paula Pîrvănescu.



Secretarul de stat a invitat companiile din energie să se organizeze în grupuri de câte șapte firme, pentru a primi finanţare pentru participarea la târguri internaţionale și a confirmat faptul că politicile guvernamentale româneşti privind cercetarea/dezvoltarea, dar şi cele privind IT-ul, sunt în întârziere.

Aceasta a mai afirmat că firmele finanţate prin ediţia pe anul 2018 a programului Start-Up Nation al MMACA vor crea peste 40.000 de locuri de muncă.



AGERPRES