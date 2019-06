Pasii pentru infiintarea unei firme in Bucuresti

Infiintarea unei firme in Bucuresti presupune parcurgerea catorva etape simple, daca doriti sa va desfasurati activitatea in conditii ideale. Printre aceste etape, putem enumera pregatirea documentelor ce trebuie depuse la Registrul Comertului, rezervarea numelui firmei si, nu in ultimul rand, gasirea unui sediu social in care sa iti poti desfasura activitatea in conditii optime si legale.

Dintre toate aceste etape, probabil cel mai important il reprezinta sediul social detinut (sau viitorul sediu, pe care urmeaza sa il detii / inchiriezi), deoarece fara o locatie stabila, nu vei putea sa pornesti pe drumul antreprenoriatului.

Ce este sediul social si de ce este important? Sediul social este adresa legala sau oficiala a unei societati si este obligatorie pentru firmele care intreprind activitati pe teritoriul tarii noastre. Sediul social este folosit atat de Registrul Comertului, pentru a trimite documente oficiale si notificari, insa si de clienti sau parteneri de afaceri. In cazul in care nu detineti un sediu personal, atunci aveti posibilitatea sa apelati la servicii gazduire sediu social, servicii care vin cu o serie de avantaje demne de luat in considerare.

Este foarte bine de stiut ca serviciile de gazduire a sediului social presupun atingerea urmatoarelor obiective:

- stabilirea sediului social pentru o perioada determinata (maxim un an) prin acest serviciu;

- doar societatile cu raspundere limitata si pe actiuni pot beneficia de gazduire sediu social;

- PFA-urile nu pot opta pentru acest serviciu, conform Legii privind societatile comerciale;

- acest serviciu poate fi folosit doar pentru a primi corespondenta societatii si presupune semnarea unui contract.

Daca nu stii cine iti poate oferi astfel de servicii, iti recomand site-ul Infiintare-firma.ro – specialistii lor te pot ajuta imediat in vederea obtinerii unui sediu social prin servicii de inchiriere. Puteti sa optati pentru gazduire de sediu social si daca doriti sa stabiliti firma intr-o cladire de birouri sau daca doriti sa inmatriculati firma in alt oras.

Astfel de servicii se bucura de un mare avantaj: spatiile desemnate ca sedii sociale (atunci cand apelati la serviciul de gazduire sediu social) sunt deja pregatite si echipate pentru aceasta functie. Acest lucru inseamna ca toate documentele oficiale sunt primite si trimise catre firma in timp util.

De ce iti recomand sa apelezi la specialistii site-ului Infiintare-firma.ro?

In primul rand, pentru ca avocatii lor specializati in infiintare de firme va pot ajuta cu servicii de gazduire sediu social in mai multe orase ale tarii, la preturi competitive. Aceste servicii sunt puse la dispozitie printr-un contract semnat pe perioada convenita cu avocatii acestora.

In al doilea rand, va pot pune la dispozitie si sali de conferinta care pot fi inchiriate cu o notificare prealabila, iar daca aveti intrebari legate de serviciile acestora de gazduire sediu social si infiintare firme, va recomand sa ii contactati personal si sa aveti parte de o discutie legata pe aceasta tema. Doar specialistii in domeniu sunt in masura sa va ofere cele mai complete si corecte detalii despre infiintarea unei firme in Bucuresti. Indiferent de nelamuririle pe care le aveti, solutia ideala o gasiti, cu siguranta, pe Infiintare-firma.ro!