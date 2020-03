Patronatul din turism cere autorităților să ia măsuri fiscale pentru evitarea falimentului acestui sector

Numărul de unități închise din industria turismului a depășit 40%, iar procentul se va mări în perioada următoare, motiv pentru care patronatul din acest sector face apel la autorități să ia o serie de măsuri fiscale care să prevină dezastrul.

"Luna februarie a fost o luna in care a inceput sa se simta o scadere pe care am sustinut-o din mici rezerve de care dispuneam, dar din pacate scaderea incasarilor si a gradului de ocupare in industria turismului, hoteluri, restaurante, fiind o prabusire si ajungand la un grad de ocupare de 15%. Avand acest grad de ocupare raportat la nivelul de incasari, nu putem sustine unitatile dechise, fiind nevoiti sa inchidem trimitand angajatii in somaj.

Am facut apel acum doua saptamani, dar din pacate, avand in vedere situatia politica nefavorabila si imposibilitatea guvernului de a trimite ordonante ,aspecte ce au complicat mai rau situatia.

Astazi numarul de unitati inchise a depasit 40% la nivel de tara si este in crestere zilnic", se arată într-o scrisoare deschisă semnată de Mohammad Murad, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc.

În document sunt enumerate mai multe decizii fiscale care ar putea sprijini companiile autonome din acest domeniu.

1. Amanarea platii taxelor aferent perioadei pana la 01 martie 2020. (TVA , impozit pe salariu, taxe aferente salarii, impozit pe profit sau venit ) si esalonarea lor incepand de la 01 iunie 2020.

2. Scutire pentru luna Martie, Aprilie, Mai a impozitului pe profit sau venit .

3. Reducerea platilor taxelor salariilor in procent de 80% pentru lunile Martie, Aprilie, Mai, cu conditia ca firmele sa mentina in proportie de 90% numarul de angajati.

4. Amanarea platilor ratelor scadente catre banci pentru o perioada de 3 luni de zile fara perceperea de comisioane sau alte penalizari.

5. Decalarea platii impozitelor locale, pe cladiri sau terenuri pentru o perioada de 6 luni de zile.