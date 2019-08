Patronul lui Ludovic Orban apare şi în anturajul şefei de la Externe Ramona Mănescu

Numele lui Said Ghanem, angajatorul liderului PNL Ludovic Orban, apare într-un mod surprinzător şi în anturajul Ramonei Mănescu, actualul ministru ALDE de Externe. Monica Zeamă Ghanem, fosta soţie a afaceristului de origine libaneză, a cumpărat anul acesta o casă de la Mănescu cu 280.000 de euro. Imobilul se află în Bragadiru, iar tânăra căsătorită la un moment dat cu patronul lui Orban susţine că tranzacţia făcută cu Ramona Mănescu a fost o pură întâmplare. Ministrul de Externe nu mai deţine acum nicio proprietate, iar singurul său business, o firmă de comerţ online din Belgia, îi aduce numai pierderi.

Ramona Mănescu menţionează în declaraţia de avere depusă după preluarea mandatului de ministru de Externe faptul că a vândut anul acesta o casă către Monica Zeamă. O coincidenţă de zile mari face ca respectiva cumpărătoare să fie fosta soţie a lui Said Ghanem, nimeni altul decât angajatorul lui Ludovic Orban. Foşti colegi de partid, Ramona Mănescu este acum la ALDE, dar continuă să împartă interese comune cu „adversarul” Orban, rămas în PNL. Monica Zeamă ne asigură însă că totul a fost o pură întâmplare.

280.000 de euro a primit Ramona Mănescu pentru casa de 140 metri pătraţi din Bragadiru

„Am văzut un anunţ pus la poartă, eu căutam o casă în Bragadiru, pentru că am depozitul şi business-ul meu la Măgurele şi îmi era de ajutor. Ne-am cunoscut la notariat, prin luna martie, apoi am mai schimbat câteva vorbe cu privire la transferul utilităţilor. Mai mult cu soţul Ramonei Mănescu am vorbit, el s-a ocupat de afacere. Casa e acum în amenajare, mai durează ceva până o să mă mut”, a declarat Monica Zeamă pentru „Jurnalul”. Întrebată fiind de relaţia sa cu omul de afaceri libanez, tânăra a confirmat: „Am fost căsătorită cu Said Ghanem”.

Dotări pentru ferme

Monica Zeamă deţine o afacere în agricultură, firma sa, Inox Center SRL, furnizând echipamente şi dotări pentru ferme zootehnice. Societatea a raportat pentru anul trecut afaceri de 5,7 milioane lei şi un profit net de 646.000 lei, cu 10 angajaţi. Tânăra care foloseşte şi acum numele Ghanem mai apare în două firme, alături de fostul ei soţ: Celi Group Research SRL şi Petz Web Consulting SRL, ambele din Bucureşti. Said Ghanem, cetăţean italian de origine libaneză, cu domiciliul în Timişoara, controlează Revicond Canaltech SRL din Târgu Mureş, la care Ludovic Orban este angajat din decembrie 2017.

Firmă cu pierderi

Odată încheiată tranzacţia din luna martie, Ramona Mănescu a rămas, cel puţin la modul declarativ, fără nicio proprietate imobiliară. Ministrul de Externe are două maşini Audi şi o motocicletă Harley Davidson, fiind singura care aduce venituri în casă, respectiv 40.961,76 euro de la Parlamentul European. Soţul său, Rareş Mănescu, nu a înregistrat niciun venit în ultimul an.

Averea Ramonei Mănescu a fost subiect de presă în trecut, după ce europarlamentara a fost surprinsă la volanul unui Porsche Cayenne de 125.000 de euro pe care nu l-a declarat.

Fostul primar PNL din Sectorul 6 a trecut şi el, între timp, la ALDE. Ramona Mănescu a înfiinţat în 2017 Arc Fashionable SPRL, cu domeniul de activitate în comerţul online. Firma a înregistrat în primul an de funcţionare pierderi de 2.389 de euro, iar în 2018 acestea s-au dublat, până la 5.021 euro. Societatea are sediul în Tervuren, un orăşel de la periferia Bruxelles-ului, unde se afla şi reşedinţa familiei Mănescu, în perioada în care ea a fost europarlamentar.

Ramona Mănescu a fost membră PNL din 1990 până în 2017, când a plecat la ALDE, formaţiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu. A fost europarlamentar timp de trei mandate, iar la preluarea portofoliului de la Externe avea deja experienţa ministerială derulată în 2013- 2014 la Transporturi. La Transporturi a fost ministru şi Ludovic Orban, în perioada când cei doi erau colegi de partid. Întâmplător sau nu, Said Ghanem, patronul lui Orban, derulează afaceri importante în domeniul construcţiilor de drumuri şi a beneficiat de mai multe contracte de la stat.