Pescarii din deltă vor primi salariul minim timp de trei luni pe an

Pescarii din Delta Dunării ar putea primi de la stat trei salarii minime pe economie timp de trei luni pe an pentru a supravieţui, întrucât activitatea lor depinde exclusiv de condiţiile meteoreologice, la care se adaugă şi perioada de prohibiţie. Bugetul alocat în acest sens este de 5,5 milioane de euro pe an. De asemenea, guvernanţii intenţionează să lanseze programul „Tânărul pescar”, prin care pescarii până în 40 de ani să-şi cumpere o barcă nouă.

Pescarii ar putea primi subvenţii de la stat la nivelul salariului minim pe economie pentru trei luni pe an, se arată într-un proiect iniţiat de Ministerul Agriculturii. „Desfăşurarea activităţii de pescuit comercial depinde de condiţiile meteorologice. Astfel, zilele de pescuit comercial se reduc ca urmare a furtunilor, a vânturilor care generează valuri mari, a ploilor, a gerului şi instalării podului de gheaţă. Totodată, se instituie în fiecare an o perioadă de prohibiţie generală a pescuitului pentru protecţia reproducerii şi creşterii puietului cu scopul refacerii resurselor piscicole, care durează 60 de zile”, se arată în proiect.

Costurile estimate pentru aplicarea unui astfel de program se ridică la circa 5,5 milioane de euro/an şi vor fi alocate din bugetul MADR şi cel al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.



„Din considerentele mai sus prezentate, minim 3 (trei) luni pe an ( 25% din an) pescarii nu au nici o sursă de venituri. Ca urmare, pentru stabilizarea forţei de muncă în zonele defavorizate economic, cum este şi Delta Dunării, şi mai ales pentru încurajarea tinerilor să desfăşoare activităţi de pescuit comercial, măsura acordării de subvenţii pentru pescarii comerciali la nivelul salariului minim pe economie pentru trei luni pe an, din care două luni sunt corespunzătoare perioadei de prohibiţie, respectiv o lună pentru ianuarie, este necesară şi oportună”, se arată în proiect.



Bani pentru tinerii pescari

De asemenea, se prevede promovarea unui program intitulat „Tânărul pescar” care constă în sprijinul pescarilor cu vârsta până la 40 ani. Aceştia ar urma să primească bani de la stat pentru achiziţionarea unei ambarcaţiuni, motor şi unelte de pescuit noi. Bugetul alocal acestui program se ridică tot la 5,5 milioane de euro. O altă măsură de sprijin în acest sector vizează darea în folosinţă gratuită a terenurilor necesare pentru realizarea de adăposturi pescăreşti şi standardizarea adăposturilor pescăreşti.

