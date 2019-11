Peste 198 de milioane de lei plătiţi online de „Black Friday”. 22% dintre tranzacţii, în rate

Aproape 200 de milioane de lei au fost plătiţi online de „Black Friday”, în acest an, pe 15 noiembrie, mai mult cu 26% în comparaţie cu ediţia din anul precedent, arată rezultatele finale ale campaniei, publicate sâmbătă, de către procesatorul de plăţi „PayU România”.

Conform datelor citate, în ziua reducerilor, în intervalul orar 00:00 - 23:59, s-au cumpărat produse cu plata online de 198,02 de milioane de lei, din care peste 22% dintre tranzacţii au fost în rate, iar 34% cu un singur click.

Numărul de tranzacţii a ajuns la 338.229, cu peste 43% mai multe decât în 2018, în timp ce minutul de aur a fost la ora 7:28, cu 2.140 de tranzacţii, iar media tranzacţiilor pe minut a fost de 310.

Totodată, valoarea medie a coşului de cumpărături a fost de 572 lei, iar al celui în rate de 1.018 lei

Pe durata evenimentului din acest an „Black Friday”, românii au cumpărat online, în rate, de peste 77,29 milioane de lei, cu o treime (33%) mai mult faţă de anul precedent, şi cu o pondere de 39% în totalul volumelor. Până la miezul nopţii, numărul de tranzacţii procesate cu rate s-a ridicat la 75.909, în creştere cu 26%, de la an la an, şi cu o pondere de 22,44 % în totalul tranzacţiilor.

Potrivit „PayU România”, 41% din suma cheltuită de către români cu ocazia „Black Friday” a fost cu un singur click şi a avut o valoare de 82,63 milioane de lei, cu 15,16% mai mare decât în anul anterior. Numărul total de tranzacţii cu plata cu un click a fost de 115.915, în creştere cu 25% raportat la perioada de referinţă. Ponderea în total tranzacţii a fost de 34,3%, iar valoarea medie pe tranzacţiile cu un singur click a ajuns la 713 lei.

În ceea ce priveşte produsele cumpărate, cu preponderenţă, în ziua reducerilor, pe primul loc s-au clasat cele din IT&C - cu peste 46,75% din totalul tranzacţiilor, urmate de eTail (peste 34,25%) şi servicii (peste 8,90%).

Datele centralizate de „PayU” arată, pe de altă parte, că „Black Friday” din România a rămas un eveniment de interes şi pentru alte ţări.

Astfel, valoarea totală a volumelor procesate din alte state s-a majorat la 14 milioane de lei, cu peste 62% mai mult comparativ cu anul 2018, şi cu o pondere de 7% din valoarea totală a volumelor procesate.

De asemenea, totalul tranzacţiilor cross-border s-a ridicat la 35.000, în creştere cu 100% la nivel comparativ, în timp ce topul primelor trei ţări de unde s-a cumpărat în România este ocupat de Marea Britanie - cu peste 5% din totalul tranzacţiilor, Ungaria (2,42%) şi Bulgaria (0,33%).

Cea mai mare tranzacţie online s-a ridicat la valoarea de 57.949 de lei şi a fost înregistrată la ora 19:30, notează sursa citată.

„PayU”, furnizor global de servicii de plată pentru companii, este lider pe pieţele din Europa Centrală şi de Est.

AGERPRES