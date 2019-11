Peste jumătate dintre tinerii români colectează deșeurile selectiv

Mai mult de jumătate dintre tinerii români (57%) colectează deşeurile selectiv, iar şase din zece persoane s-au implicat în acţiuni de protecţie a mediului, arată un sondaj realizat în cadrul campaniei "Octombrie - Luna Asigurărilor de Locuinţe", derulată de Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor (APPA).

Circa 93% dintre cei chestionaţi se consideră informaţi, într-o mai mică sau mai mare măsură, cu privire la cauzele schimbărilor climatice, iar un procent similar ştie ce acţiuni poate face, individual, pentru a contribui la reducerea factorilor care le provoacă.



Întrebaţi dacă s-au implicat, până acum, în acţiuni de voluntariat care au ca scop protejarea mediului, 11% dintre participanţii la sondaj au declarat că nu au făcut acest lucru şi nu au nicio intenţie în acest sens în viitorul apropiat, iar alţi 21% au declarat că nu, dar intenţionează să facă acest lucru în următoarele şase luni.



Peste o treime dintre persoanele intervievate (36%) afirmă că au participat la acţiuni de curăţenie, 13% că au plantat copaci, 11% că au semnat petiţii de protecţie a mediului şi 1% că au contribuit cu donaţii pentru ONG-uri şi asociaţii care protejează mediul.



Majoritatea respondenţilor (41%) susţin că se deplasează în mod obişnuit, în drumurile zilnice, cu mijloacele de transport în comun, alţi 30% pe jos, în timp ce 14% folosesc maşina personală. Dintre cei care nu ar fi dispuşi să renunţe la deplasarea cu maşina personală, 47% motivează acest lucru prin faptul că au de făcut mai multe drumuri în timpul zilei şi nu se pot baza pe mijloacele de transport în comun.



Conform cercetării, 57% dintre tinerii români colectează gunoaie în mod selectiv, din care 15% de fiecare dată, iar 42%, doar anumite elemente şi materiale. Interesant este că 35% dintre cei care aleg să nu facă acest lucru motivează, în principal, prin convingerea că, mai departe, deşeurile nu sunt colectate selectiv.



Cea mai mare parte a tinerilor (58%) spun că optează pentru repararea obiectelor care s-au stricat, de fiecare dată când este posibil, în timp ce 36% doar rareori şi dacă este avantajos financiar.



În ceea ce priveşte achiziţia de îmbrăcăminte, 57% dintre respondenţi îşi cumpără haine de câteva ori pe an, iar 32% de câteva ori pe lună.



Datele sondajului relevă, totodată, că 47% dintre tineri par dispuşi să îşi modifice dieta zilnică într-o oarecare măsură pentru a contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice, 24% într-o mare măsură şi alţi 19% într-o mică măsură.



La capitolul percepţiei privind asigurările de locuinţă, o treime (33%) dintre participanţii la sondaj au declarat că locuinţa în care stau nu este protejată prin niciun fel de asigurare, în timp ce un procentaj similar afirmă că nu ştiu dacă au încheiată o poliţă pentru casa lor. Totuşi, 34% dintre respondenţi stau într-o casă care are atât asigurare obligatorie, cât şi facultativă.



Chestionaţi în legătură cu analiza riscurilor acoperite prin poliţa de asigurare a locuinţei şi excluderile, 39% au menţionat că fac acest lucru, arătându-şi interesul pentru acest aspect. Pe de altă parte, 61% au răspuns negativ (33% motivează acest lucru prin faptul că oricum nu pot schimba nimic, iar 28% deoarece acest aspect nu îi interesează).



La sondajul desfăşurat în cadrul campaniei "Octombrie - Luna Asigurărilor de Locuinţe", au participat 7.454 de respondenţi, dintre care 78% femei şi 22% bărbaţi. Majoritatea respondenţilor (peste 55%) are vârste cuprinse între 18 - 25 de ani, în timp ce alţi 32% au sub 18 ani.



AGERPRES