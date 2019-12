Plățile efectuate prin PNDR 2014-2020 au un grad de absorbție de peste 55%

fotokostic/Getty Images/iStockphoto Farmer seeding crops at field Farmer seeding crops at field





Gradul de absorbţie a fondurilor europene gestionate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) este la ora actuală de peste 55%, iar cu prefinanţarea pe care a primit-o România în anii 2015 şi 2016 depăşeşte 59%, a declarat ministrul Agriculturii, Nechita-Adrian Oros.

"Plăţile efectuate până la data de 5 decembrie au un grad de absorbţie de 55% şi dacă adăugăm şi prefinanţarea care s-a dat în 2015 şi 2016 gradul de absorbţie este de 59%. Dar mai avem încă trei ani, 2020, 2021, 2022, ca să cheltuim toţi banii alocaţi, dacă luăm în calcul N+2, deşi sperăm chiar la N+3. Pe de altă parte, avem peste 100 de milioane de euro proiecte din exerciţiul financiar 2007-2013 pe care le-au lăsat deoparte. Asta a găsit auditul de la Comisia Europeană", a precizat ministrul Agriculturii.



Suma totala a plătită beneficiarilor se ridică la 5,22 de miliarde de euro, din care 2,86 miliarde de euro pe măsurile de investiţii şi 2,36 miliarde de euro pe măsurile care vizează angajamente de mediu şi climă pentru care se efectuează anual plăţi compensatorii pe suprafaţă.



Oros susţine că au fost identificate mai multe sume necheltuite din cadrul PNDR 2014-2020 care sunt în proces de negociere cu Comisia Europeană pentru a putea deschide anul viitor noi sesiuni de depunere de proiecte.

"Am identificat 40 de milioane de euro care vor fi realocaţi pentru sprijinirea tinerilor fermieri şi aici putem să mergem mână în mână şi cu nişte măsuri pe ADS.(...) Vrem să îi ajutăm real pe tinerii fermieri şi să le dăm şi teren", a precizat şeful MADR.



Una din modificările PNDR 2014-2020 vizează realocarea către submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" a sumei de 40 de milioane de euro şi are ca scop continuarea sprijinului acordat instalării tinerilor fermieri având în vedere faptul că alocarea iniţială a sM 6.1 a fost epuizată, iar în România se înregistrează în continuare cel mai mic număr de tineri agricultori din numărul total de manageri de fermă (3,1% faţă de media la nivel european de 5,1% în 2016).

"MADR intenţionează ca urmare transmiterii, negocierii şi agreării cu serviciile Comisiei Europene a modificării propuse, lansarea unei noi sesiuni în cadrul sM 6.1 în primul trimestru al anului 2020, cu o alocare de circa 40 de milioane de euro".



Alocarea financiară din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), acordată României pentru implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în perioada 2014-2020, este de 8,13 miliarde de euro. La aceasta se adaugă contribuţia naţională de la bugetul de stat, în valoare de 1,31 miliarde de euro, astfel că toate fondurile aferente PNDR 2014-2020 se ridică la 9,44 miliarde de euro.



PNDR 2014-2020 conţine atât măsuri prin care se finanţează proiecte, care se derulează pe principiul apelurilor de proiecte, cât şi măsuri care vizează angajamente de mediu şi climă pentru care se efectuează anual plăţi compensatorii pe suprafaţă, respectiv animale. Implementarea acestora se derulează pe baza cererilor depuse în cadrul Campaniilor anuale de depunere a cererilor de plată.



Valoarea totală a alocării publice 2014-2020 aferentă (sub)măsurilor derulate pe principiul depunerii de proiecte, respectiv pentru investiţii, este de 5,84 miliarde de euro, unde s-au contractat proiecte în valoare publică de 5 miliarde de euro, iar cuantumul plăţilor efectuate până la această dată este de 2,86 miliarde de euro.



Alocarea aferent[ perioadei 2014-2020 aferentă măsurilor ce se derulează pentru plăţi compensatorii, principiul depunerii anuale a cererilor unice de plată, se ridică la 3,6 miliarde de euro, suma plătită efectiv beneficiarilor până la data de 5 decembrie fiind de 2,36 miliarde de euro, plăţi aferente campaniilor 2015-2019.



Datele Ministerului Agriculturii arată că alocările anilor 2015, 2016 şi 2017, cu termen de dezangajare 31.12.2018, 31.12.2019 respectiv 31.12.2020 s-au consumat în totalitate, iar alocarea anului 2018 cu termen decembrie 2021 este consumată în proporţie de 13%.

"La nivelul întregului program (proiecte şi angajamente de mediu şi climă) gradul de absorbţie FEADR calculat pe bază de plăţi efectuate (rambursări) este 55,21%. Dacă se adaugă şi prefinanţarea pe care a primit-o România în anii 2015 şi 2016, gradul de absorbţie FEADR este de 59,21%", se arată în document.



În anul 2020 se vor lansa noi apeluri de proiecte pe PNDR 2014-2020, respectiv pe Submăsura 4.3 "Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - infrastructură de acces agricolă - irigaţii". MADR intenţionează lansarea unei sesiuni de proiecte cu alocare de circa 43,3 milioane de euro în semestrul I al anului 2020.



Se va redeschide anul viitor sesiunea de depunere anuală pentru Submăsura 17.1 "Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor şi a plantelor", care are un disponibil de circa 41 de milioane de euro, şi Submăsura 19.3 "Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupului de Acţiune Locală, alocarea fiind compusă din suma ce va rămâne disponibilă ca urmare a derulării sesiunii deschise în prezent (19 august 2019 - 31 ianuarie 2020) la care se va adăuga o sumă de circa 4,3 milioane de euro, disponibilul înregistrat la nivelul submăsurii.



Tot în 2020 va fi deschisă Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală", iar măsura 8 "Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite" a fost prelungită până la 31 martie 2020.

