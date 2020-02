Podul peste Dunare de la Brăila, construit cu oțel de la Galați

Podul peste Dunăre de la Brăila va fi construit cu oțel produs la combinatul siderurgic din Galați. Reprezentanții acestuia au anunțat că au făcut deja primele livrări de oțel pentru cel mai important proiect de infrastructură derulat în România.

Combinatul Siderurgic Liberty livrează pentru Fincantieri Infrastructure tablă groasă care este, mai apoi, folosită la confecționarea segmenților tablierului podului, operațiune care se desfășoară la Șantierul Naval Vard din Brăila. Produsele sunt livrate în funcție de solicitarea clientului.

„Podul are o mare importanță pentru noi și pentru comunitate. Am arătat deschidere și flexibilitate față de cerințele specifice ale clientului nostru. Totodată, am reușit ca pentru primele volume să reducem timpii de laminare de la 6 – 8 la 2 – 4 săptămâni, în urma prioritizării proiectului pe întregul circuit de producție”, a declarat Cristina Șerbănoiu, șeful echipei Servicii Clienți a LIBERTY Galați.

Podul peste Dunăre din județul Brăila va avea o lungime de 1.974 de metri și este construit de companiile Astaldi și IHI Infrastructure Systems. Valoarea proiectului este estimată la circa 500 de milione de euro.

Tabla groasă produsă la Galați a fost folosită și la construcția Podului Osman Gazi, inaugurat în 2016, ce traversează Golful Izmit. La mai mult de 2.620 de metri lungime, este considerat al șaselea din lume ca anvergură între stâlpii de susținere.

Mediafax