Populaţia pierde 7 miliarde de lei

Inflaţia muşcă 7 miliarde de lei din economiile populaţiei, a declarat vicepreşedintele Autorităţii pentru Supraveghere Financiară (ASF), Mircea Ursache. Acesta a explicat că populaţia are în conturile curente de la bănci 150 de milioane de lei, pentru care dobânda este zero. Dacă se ia în calcul inflaţia de 5%, se observă că populaţia României va pierde 7 miliarde de lei în acest an. În acest context, populaţia îşi gestionează prost economiile ca urmare a lipsei de viziune şi educaţie financiară. Nici firmele nu au un apetit mai mare pentru risc, se finanţează în continuare prin sistemul bancar. “Ieri a fost o zi tristă pentru dezvoltarea noastră. Organismele internaţionale au clasificat Polonia la piaţă dezvoltată. 561 de companii sunt listate în Polonia, din care 23 de bănci. În România, dacă avem 85 de companii”, a declarat Ursache.