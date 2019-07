Portul Constanţa vrea să se extindă cu două insule

Unul dintre cele mai importante proiecte care ar putea primi finanţare din bani europeni în Portul Constanţa este construcţia a două moluri – suprafeţe “câştigate” în largul mării, unde se pot amplasa depozite şi utilaje grele. Proiectul nu a fost acceptat până acum pentru finanţare, pentru că experţii de la Bruxelles au modificat câteva cerinţe, iar faptul că sectorul privat va avea de câştigat în urma investiţiilor, impune aplicarea pentru ajutor de minimis, nu pentru un proiect integrat.

Construcţia Molurilor 3 şi 4 din Portul Constanţa se ridică la 400 milioane de euro, din care contribuţia proprie a Administraţiei Porturilor ar fi de cel puţin 120 de milioane de euro. Acest lucru nu este însă posibil ţinând cont de faptul că cifra de afaceri a Administraţiei Porturilor este de numai 70 de milioane de euro, cea mai mare din ultimii 30 de ani, a declarat, pentru Jurnalul, Daniela Şerban, director general al Portului Constanţa.

Actualul ministru al Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, a încercat să renegocieze cu Bruxelles, pentru a debloca proiectele de infrastructură mare pentru care nu a fost admisă finanţarea în parteneriat public-privat. “Am discutat cu Comisia Europeană, pentru a putea face cofinanţarea tot din fonduri europene. M-a interesat, în primul rând, pentru spitale, dacă putem să operaţionalizăm astfel: să vină partenerul privat cu partea lui, iar cofinanţarea pe care ar trebui s-o dăm din buget, să vină din fonduri europene. Ei ne-au dat câteva exemple, dar nu păreau foarte încântaţi. Probabil că-şi doresc să folosim fondurile europene direct, ca granturi, iar parteneriatul public-privat nu este prea apreciat. Am întrebat dacă putem susţine investiţia publică din bugetul total al proiectului şi din fonduri europene, iar răspunsul a fost «da», însă nu ni s-a spus cum am putea să facem acest lucru”, a explicat ministrul Fondurilor Europene.

Specialiştii MFE spun că un proiect integrat nu poate fi realizat “din bucăţi”, astfel încât, nici dacă ar respecta cerinţele Comisiei Europene pentru fiecare componentă în parte, nu s-ar putea ajunge la acelaşi rezultat ca în proiectul iniţial.