Premierul Dăncilă: Am cerut miniştrilor să rezilieze contractele cu cei care nu respectă termenele

Primul-ministru Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, la Bacău, că a cerut tuturor miniştrilor să fie reziliate contractele societăţilor care nu respectă termenele prevăzute. „Avem firme care se ţin de cuvânt, care respectă termenele, dar din păcate avem şi multe situaţii care nu se încadrează în termenele stabilite. Indiferent de domeniu - fie că vorbim de transport sau de alte investiţii - trebuie să ţinem la termene. Cetăţenii, pe bună dreptate, nu mai au răbdare, ca atunci când li se promite un anumit obiectiv, acesta să fie la termenul stabilit, iar acolo unde lucrurile nu merg, am rugat toţi miniştrii din cabinet, din administraţia judeţeană şi locală, să ia toate măsurile, astfel încât, unde nu se ţin de cuvânt, să reziliem contractele, astfel încât termenele să fie respectate peste tot unde am început investiţii. România are nevoie de aceste investiţii, are nevoie de dezvoltare şi nu permitem ca prin abordarea neserioasă a unora să nu ne încadrăm în termenele stabilite şi să nu dezvoltăm comunităţile, judeţele şi România”, a afirmat Viorica Dăncilă.



Vizită guvernamentală la Bacău

Premierul a făcut această afirmaţie în cadrul vizitei la Insula de agrement a municipiului Bacău, obiectiv finanţat prin fonduri guvernamentale. Contractul de execuţie al unor lucrări a fost reziliat după ce constructorul nu a respectat termenele. „Am alocat în 2018 fondurile necesare. Din păcate, anumite aspecte care au ţinut fie de constructor, fie de probleme locale, nu au făcut posibil să ne încadrăm în timpul pe care ni-l dorim şi noi, şi cetăţenii din judeţ. Am alocat anul acesta din nou fonduri pentru realizarea acestui obiectiv. Am considerat că atunci când vorbim despre un anumit lucru, promitem un anumit lucru, acesta trebuie respectat pentru a da credibilitate. Sperăm ca, de data aceasta, atât constructorul cât şi cei implicaţi să ţină la termene şi acest obiectiv să devină realitate. Avem această abordare nu doar la Bacău, ci în toată ţara”, a declarat primul ministru. Viorica Dăncilă a precizat că vizita sa la Bacău este una guvernamentală, în care a dorit să vadă stadiul lucrărilor de la Insula de agrement a oraşului.