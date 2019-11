Președintele Consiliului Concurenței, acuzat că favorizează asigurătorii

Transportatorii autorizaţi din România solicită demiterea de urgenţă a preşedintelui Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, pe motiv că acesta favorizează asigurătorii, în defavoarea celor care plătesc poliţele RCA obligatorii.



"După ce ne-am luptat, ani la rând, pentru a stabiliza piaţa asigurărilor RCA, vedem că e posibil să ne întoarcem de unde am plecat, pentru că asigurătorii, prin diverşi parlamentari, încearcă din nou să-şi impună punctul de vedere în piaţă, în detrimentul consumatorului care este obligat prin lege să cumpere poliţa RCA. S-a lansat deja ideea plafonării sumelor acordate pentru reparaţii, în condiţiile în care asigurătorul poate primi oricât. Dacă vor plafonare la reparaţii, de ce să nu plafonăm şi poliţele, cât timp acestea sunt obligatorii, nu facultative? Încă o dată vedem cum domnul Bogdan Chiriţoiu dezechilibrează, cu bună ştiinţă, această piaţă, deşi ar trebui să fie garantul echilibrului între parteneri. Cerem demiterea de urgenţă a lui Bogdan Chiriţoiu, în urma declaraţiilor publice pe care le-a făcut în sprijinul asigurătorilor şi în detrimentul celor care sunt obligaţi prin lege să cumpere poliţa RCA", susţine Vasile Ştefănescu, preşedintele Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR).



În acelaşi context, Confederaţia cere retragerea de urgenţă a proiectului de modificare a Legii 132/2017 publicat pe site-ul Senatului României, iniţiat de către deputatul Marius Bota, "deoarece acest proiect afectează profund interesele transportatorilor, ale tuturor posesorilor de autovehicule şi ale întregii industrii, care însumează peste 7.000.000 de plătitori de poliţe RCA , obligatorii prin lege".



"Acest proiect de modificare legislativă încalcă, de asemenea, prevederile Constituţiei României, ale Tratatului de Funcţionare a Uniunii Europene, fiind şi în contradicţie cu dispoziţiile Legii Concurenţei. Dacă proiectul de lege va fi adoptat în forma propusă de iniţiatori, transportatorii şi toţi ceilalţi posesori de autovehicule vor fi nevoiţi să plătească din buzunarul propriu foarte mulţi bani pentru a acoperi diferenţele dintre costurile de reparaţie sau închiriere şi despăgubirile subevaluate care vor fi plătite de societăţile de asigurări pe baza propriilor calcule. Foarte grav este faptul că motivarea proiectului de modificare legislativă se bazează pe un fals - respectiv analiza din care reiese că au crescut cheltuielile societăţilor de asigurări", notează COTAR.



Reprezentanţii transportatorilor precizează că, din ultima raportare a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), a rezultat că tarifele de referinţă la primele de asigurare au scăzut cu aproximativ 7%. "Având în vedere faptul că aceste tarife de referinţă iau în calcul rapoartele primite de la societăţile de asigurări, rezultă că acestea din urmă nu au înregistrat o creştere a cheltuielilor. Dacă aceste cheltuieli ale asigurătorilor erau mai mari, atunci ar fi trebuit ca şi tarifele de referinţă la preţul poliţelor să crească, ceea ce nu s-a întâmplat. Din contră, tarifele de referinţă ale poliţelor de asigurare RCA au scăzut", menţionează Confederaţia.



Potrivit sursei citate, dispoziţiile propuse în proiectul de modificare a legii RCA au un caracter "profund dăunător" şi se face apel, în mod public, pe de-o parte la iniţiatori, să retragă urgent acest proiect, iar pe de altă parte, la toate departamentele şi instituţiile cu rol de avizare a proiectelor, să nu dea avize favorabile documentului, "deoarece încalcă foarte grav Constituţia României, Legea Concurenţei şi Normele Europene".



COTAR ameninţă cu mişcări de stradă "dacă se doreşte destabilizarea industriei" şi subliniază faptul că propunerea de lege nu are nicio fundamentare şi ar avea în spate alte interese ale unor multinaţionale.



La finele lunii octombrie, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat, într-o conferinţă de specialitate, că lipsa unui mecanism de piaţă de control al despăgubirilor este cea mai mare problemă pe care o are industria asigurărilor, la ora actuală. De asemenea, oficialul a punctat că un sistem în care să aibă de câştigat numai asigurătorii nu este unul sustenabil.

AGERPRES