Prima rectificare bugetară din 2018 a fost făcută fără avizul CSAT

Guvernul a aprobat ieri prima rectificare bugetară pe anul 2018, fără a avea avizul CSAT. Veniturile bugetului general consolidat s-au majorat cu suma de 8.819,2 milioane lei, iar cheltuielile cu 9.925,9 milioane lei. Astfel, deficitul bugetului general consolidat va creşte de la 26.959,8 milioane lei la 28.066,5 milioane lei, dar, urmare a modificării nivelului PIB estimat pe anul 2018, se va menţine, în termeni cash, la nivelul de 2,97% din PIB, potrivit proiectului de rectificare bugetară publicat de Ministerul Finanţelor pe 3 septembrie.

Toate componentele importante ale bugetului general consolidat au înregistrat majorări ale veniturilor: bugetul de stat +948,4 milioane lei, bugetul asigurărilor sociale de stat +897,1 milioane lei, bugetul asigurărilor pentru şomaj +245,9 milioane lei, bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate +1.200,4 milioane lei, bugetele locale + 5,08 miliarde lei. Diminuări ale veniturilor s-au înregistrat, în principal la bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii, respectiv minus 330,9 milioane lei.

De unde vin banii. Se estimează o majorare cu suma de 948,4 milioane lei, ca urmare a creşterii colectării la impozite pe profit (un plus de 541,4 milioane lei), la impozit pe venit şi salarii (plus 314,9 milioane lei). Se aşteaptă şi venituri în plus de 1,2 mld. lei din contribuţii de asigurări sociale ca urmare a transferurilor de contribuţii, inclusiv de la profesiile liberale. În schimb, la TVA, estimările de venituri au fost reduse cu 1,7 miliarde de lei.

Care sunt cheltuielile suplimentare. Pentru plata salariilor bugetarilor se prevede un plus de 206 milioane lei, iar cheltuielile cu asistenţa socială sunt suplimentate cu 856 milioane lei. Fondul de rezervă al Guvernului primeşte 1,2 miliarde lei, iar cheltuielile de capital se majorează cu 225 milioane lei.

Cine câştigă (milioane lei)....

Ministerul Dezvoltării +955,9

Ministerul Finanţelor: +580,7

Ministerul Afacerilor Interne: +366,3

Ministerul Sănătăţii: +333,6

Ministerul Comunicaţiilor: +206,9

Ministerul Educaţiei: +178,1

Ministerul Transporturilor: +170,5

Ministerul Fondurilor Europene: +119,2

Ministerul Agriculturii: +73,4

Secretariatul General al Guvernului: +147,8

ANSVSA: +149,5

Camera Deputaţilor: + 3,006

....şi cine pierde (milioane lei)

Ministerul Apelor: - 7,56

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni: - 2,335

Ministerul Muncii: -2.545,4

Ministerul Afacerilor Externe: -43,4

Ministerul Energiei: -45,7

Ministerul Economiei: -15

Senatul României: - 2

Ministerul pentru Mediul de Afaceri: - 9,92

Ministerul Turismului: -17,3