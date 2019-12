Primul superbrand pentru vinurile româneşti din Dealu Mare

Zece crame din regiunea viticolă Dealu Mare s-au asociat pentru a pune la punct, în premieră la noi, un sistem colectiv privat de garantare a calității superioare a vinului. Noul sistem de certificare reflectă caracteristicile distincte ale zonei, iar sticlele vor purta un însemn grafic special.

Noul sistem colectiv de garantare a calităţii superioare se bazează pe un set autoimpus de criterii restrictive de producție în vie și în cramă, mai dur decât prevede legislația în vigoare, însoțit de mecanisme de verificare transparente. Cele zece crame, care de câţiva ani buni formează Asociația Profesională Vitivinicolă din Dealu Mare, își propun includerea acestor criterii în legislația specifică, pentru a pune în valoare caracteristicile deosebite ale zonei şi ale produselor obţinute acolo.

Trei trepte de calitate

Vor apărea, în primul rând, noi reguli pentru ca vinurile să fie clasificate ca Denumire de Origine Controlată (DOC). Ele privesc micşorarea intenţionată a cantităţii de struguri obţinuţi la hectar, la anumite soiuri, în vederea obţinerii unor vinuri de calitate mai bună.

Dar, în plus faţă de clasica clasificare DOC, apar și trei noi niveluri superioare de calitate, nemaiîntâlnite până acum la noi: DOCG (Denumire de Origine Controlată şi Garantată), DOCG Rezerva şi DOCG Rezerva Specială. Atenţie, treptele de calitate vizează doar vinurile roşii, la obţinerea cărora se va folosi, în proporţie de cel puţin 25 %, Fetească Neagră, soiul reprezentativ pentru regiune. Acest soi poate fi amestecat doar cu Merlot şi Cabernet Sauvignon, cu condiţia ca vița-de-vie din care provin strugurii să aibă vârsta de cel puțin 7 ani, iar cantitățile maxime admise la hectar să fie chiar mai mici decât în cazul vinurilor clasificate ca DOC.

Promovare mai eficientă

Vinurile realizate cu îndeplinirea acestor condiții restrictive vor putea fi recunoscute pe piață prin însemne speciale, care vor fi lipite pe sticle. Însemnele vor fi putea fi folosite doar de către cramele care respectă întocmai regulile autoimpuse şi doar pe loturile de vin care corespund noilor reglementări. Cramele au obligația de a se supune periodic controalelor Asociației, iar produsele lor trebuie să îndeplinească anumite standarde olfactive și gustative, înainte de a fi lansate pe piață. Toate acestea nu doar că vor da încredere mai mare consumatorului, ci îi şi vor ajuta pe producătorii din zonă să se diferenţieze de celelalte regiuni şi să-şi promoveze mai eficient vinurile în ţară şi în afară.

Inițiativa celor zece crame (Apogeum, Aurelia Vișinescu, Budureasca, Dagon Clan, Davino, LacertA, Licorna Winehouse, SERVE, Tohani România, Viile Metamorfosis) a venit pe fondul unuia din cei mai dificili ani viticoli – din punct de vedere al cantităţii, nu al calităţii – din istoria regiunii Dealu Mare.

Mecanisme de autocontrol

Acum, că regulile au fost stabilite, ce urmează? „În faza a doua, noi, producătorii, ne vom întâlni în ianuarie, pentru a stabili cum va funcţiona organismul de control”, ne-a declarat Dan Balaban, de la Davino. Se va demara şi acţiunea de modificare a legislaţiei, prin depunerea documentaţiei la Ministerul Agriculturii, prin ONVPV (Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole), iar de acolo, mai departe, la Comisia Europeană. „Noi estimăm că perioada de acceptare a modificărilor propuse de noi va dura cam 3 ani”, spune Balaban. „Organismul de control va fi alcătuit probabil din minimum 5 membri, care se vor schimba anual. Echipa va merge la toţi producătorii, va vedea cum se lucrează via, va verifica probele de must, de vin etc. Probele finale vor fi degustate într-o comisie mai mare, care va da verdictul final.”

Vinurile certificate ca DOCG trebuie maturate cel puțin 8 luni în butoaie de lemn şi învechite la sticlă cel puțin 12 luni. Cele DOCG Rezerva vor fi maturate cel puțin 12 luni în butoaie de lemn şi învechite la sticlă cel puțin 3 ani, iar cele DOCG Rezerva Specială urmează să fie maturate cel puțin 18 luni în butoaie de lemn și să fie învechite la sticlă cel puțin 4 ani.

30 de milioane de euro anual au generat cramele iniţiatoare ale setului de reguli care redefineşte regiunea viticolă Dealu Mare.