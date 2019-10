PRO TV și-a schimbat proprietarul. Tranzacția se ridică la 2,1 miliarde de dolari

Grupul de investiţii PPF, al miliardarului ceh Petr Kellner, a achiziționat operatorul de televiziune Central European Media Enterprises (CME), prezent şi în România, într-o tranzacţie în numerar, evaluată la aproximativ 2,1 miliarde de dolari, au anunţat cele două companii.



Tranzacţia, care ar urma să se finalizeze la mijlocul anului viitor, în funcţie de aprobarea acţionarilor şi a autorităţilor de reglementare, marchează extinderea PPF în sectorul de media şi cel de telecomunicaţii din Europa Centrală şi de Est (CEE).



PPF va plăti 4,58 dolari per titlu acţionarilor CME, listată la bursele din SUA şi Cehia. Cifra reprezintă o primă de 32% faţă de valoarea acţiunilor CME, înainte de a fi anunţată revizuirea strategică în martie, când s-a vehiculat pentru prima dată ideea vânzării. De atunci, acţiunile CME au urcat cu aproximativ 32%.



Valoarea de 4,58 dolari este uşor sub preţul de 4,65 dolari per titlu înregistrată la închiderea şedinţei bursiere de vineri, când capitalizarea bursieră a CME era de 1,18 miliarde de dolari.



Petr Kellner, acţionarul majoritar al grupului de investiţii PPF, susţine într-un comunicat de presă că achiziţia CME va consolida operaţiunile de telecomunicaţii din Europa Centrală şi de Est.



"Achiziţia CME cu activele sale media în cinci ţări europene va completa şi va consolida în continuare operaţiunile noastre de telecomunicaţii din Europa Centrală şi de Est. Dorim să valorificăm sinergiile naturale dintre crearea de conţinut şi distribuţia acestuia, cu scopul de a dezvolta în continuare afacerile noastre de telecomunicaţii şi mass-media. CME este o organizaţie sănătoasă şi bine condusă şi nu intenţionăm să aducem modificări semnificative la nivelul operaţiunilor sale", a declarat Petr Kellner.



âBNP Paribas şi Societe Generale au acţionat în calitate de consultant în chestiuni de structurare pentru PPF, pentru facilităţile de achiziţie. Facilităţile de 1,15 miliarde de euro au fost complet subscrise de BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Societe Generale şi UniCredit.



De asemenea, PPF are ca şi consultant financiar pe J.P. Morgan Securities plc, iar ca şi consultant juridic pe White & Case LLP.



Compania americană AT&T deţine 64% din acţiunile obişnuite ale CME, dar controlează efectiv 75% din CME când se iau în calcul acţiunile preferenţiale.



AT&T, proprietarul CME, a anunţat că va primi aproximativ 1,1 miliarde de dolari în numerar la finalizarea tranzacţiei. Luna aceasta, CME şi-a majorat pentru a treia oară în 2019 estimările privind profitul operaţional anual, după ce rezultatele financiare în trimestrul trei din acest an au depăşit aşteptările analiştilor.



În perioada iulie-septembrie 2019, CME a înregistrat un profit operaţional ajustat (OIBDA) de 41,40 milioane dolari, peste cifra de 39,2 milioane de dolari previzionată de analişti. Compania şi-a îmbunătăţit pentru a treia oară în 2019 estimările privind profitul operaţional ajustat din acest an, dar nu a dat o cifră exactă. În aprilie, CME prognoza că va realiza în acest an un profit operaţional de aproximativ 240 milioane dolari şi un flux de numerar de 170 milioane dolari.



Veniturile nete ale companiei au urcat la 138,9 milioane de dolari în trimestrul trei din acest an, sprijinite de creşterea din Cehia, Slovacia şi Slovenia, care a compensat declinul din Bulgaria şi România.



Grupul PPF investeşte în mai multe segmente de piaţă precum servicii financiare, telecomunicaţii, biotehnologie, imobiliare şi inginerie mecanică. Activitatea grupului PPF se întinde din Europa până în America de Nord şi în toată Asia. Grupul PPF deţine active care depăşesc 45 de miliarde de euro (la 30 decembrie 2018).



CME este o companie de media şi de divertisment care operează afaceri de top pe cinci pieţe din Europa Centrală şi de Est, cu o populaţie totală de aproximativ 45 de milioane de oameni. Operaţiunile CME difuzează 30 de canale de televiziune în România (PRO TV, PRO 2, PRO X, PRO GOLD, PRO CINEMA, PRO TV International şi PRO TV Chişinău), Bulgaria (bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV Action, bTV Lady si Ring), Cehia (Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova International, Nova Acţiune şi Nova Aur), Republica Slovacă (TV MarkĂ­za, MarkĂ­za International, Doma şi Dajto) şi Slovenia (POP TV, Kanal A, Brio, Oto şi Kino).

