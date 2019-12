Procter&Gamble va deschide o nouă fabrică la Urlați

antena1





Procter & Gamble va deschide o nouă fabrică la Urlaţi în 2021, în care va produce capsule de detergent lichid pentru Ariel şi Lenor, a anunţat Antoine Brun, vicepreşedintele diviziei pentru Europa de Sud-Est.

"Anul acesta, P&G a făcut un alt pas semnificativ pe piaţa din România. Recent, am anunţat o investiţie importantă - dezvoltarea unei noi fabrici la Urlaţi, în care P&G va produce capsule de detergent lichid (PODS), una dintre cele mai mari inovaţii ale P&G din categoria îngrijirea ţesăturilor. Profilul atractiv al României, succesul companiei pe piaţă şi, mai ales, calitatea înaltă a oamenilor care lucrează aici, au făcut ca această investiţie să se realizeze", a spus Antoine Brun.



Începând cu 2010, România găzduieşte la Urlaţi, Prahova, şi una dintre cele mai avansate fabrici Procter & Gamble din punct de vedere tehnologic şi al protecţiei mediului la nivel global. Această fabrică pentru produse pentru îngrijirea părului deserveşte peste un miliard de consumatori din mai mult de 40 de pieţe din Europa, Turcia, Israel, Asia Centrală şi Regiunea Caucaz. Mai mult, este recunoscută pentru faptul că şi-a redus semnificativ amprenta asupra mediului, având zero deşeuri rezultate din operaţiuni în depozitele de deşeuri, maximizând eficienţa energetică şi reducând consumul de apă.



Prin operaţiunile fabricii este susţinută şi o reţea largă de furnizori locali din regiune. De exemplu, ambalajele provin 100% din România. Investiţia Procter & Gamble din Urlaţi a atras şi alţi investitori în oraş şi în apropiere (Ploieşti), multiplicând astfel impactul pozitiv asupra comunităţii locale.



Antoine Brun a explicat că noua fabrică va produce pentru regiune, dar dacă se ţine cont de populaţia României, o mare parte din producţie va fi exportată.

Vor fi create 120 de locuri de muncă în mod direct, plus alte locuri de muncă pentru furnizori şi contractori.

El e spus că această fabrică este cea mai mare investiţie a companiei în România, dar nu oferit detalii.



Procter & Gamble a primit ajutor de stat pentru noua fabrică de la Urlaţi.

AGERPRES