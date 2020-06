Producătorii de energie eoliană cer Camerei Deputaților să poată încheia contracte în afara bursei

Producătorii de energie eoliană cer Camerei Deputaţilor să voteze modificarea legislaţiei în domeniu pentru a face posibilă încheierea de contracte bilaterale, în afara pieţei centralizate.



"Asociaţia Română pentru Energie Eoliană (RWEA) solicită Camerei Deputaţilor respingerea modificărilor aduse de Proiectul de lege (L321/2020) aprobat de Senatul României în 10 iunie 2020, referitoare la posibilitatea semnării contractelor bilaterale în afara pieţei centralizate. Aceste modificări blochează investiţiile în noi capacităţi de producţie de energie, majorând riscurile la adresa securităţii energetice a României, şi limitează accesul companiilor, municipalităţilor şi clienţilor rezidenţiali la energie din surse noi, nepoluante", se arată în comunicat.



Posibilitatea producătorilor de a încheia contracte bilaterale este o obligaţie impusă de legislaţia europeană.



"Este greu de înţeles o astfel de neglijare a potenţialului energetic al României, mai ales că, în calitate de stat membru UE, ţara se află în plin proces de adoptare a Pachetului Energie curată pentru toţi. În acest context, regulamentele europene, obligatoriu a fi adoptate de către fiecare stat membru, menţionează obligaţia statelor de a permite, prin legislaţia şi reglementările naţionale, încheierea contractelor bilaterale de energie în afara pieţei centralizate (Power Purchase Agreements - PPA)", precizează RWEA.



Unul dintre obstacolele majore pentru noile capacităţi de generare a energiei în România este încrederea investitorilor, puternic afectată de modificările legislative şi de reglementare.



"După ce adoptarea OUG 74/2020 a fost salutată de companiile ce activează în domeniul energetic din România, dar şi de partenerii europeni, revenirea asupra modificărilor benefice ridică din nou semne serioase de îngrijorare asupra predictibilităţii legislative din România şi nu are cum sa genereze un efect pozitiv asupra încrederii investitorilor", se arată în comunicat.



O astfel de modificare a Pachetului de lege (L321/2020) aduce un impact negativ asupra reluării investiţiilor in sectorul energetic din România și, prin Planul Naţional Energie şi Schimbări Climatice, România şi-a asumat un plan bine stabilit de investiţii în noi capacităţi de producţie.



Lipsa investiţiilor în noi capacităţi competitive de generare a energiei îşi va extinde impactul negativ asupra securităţii energetice a României şi a preţului plătit de consumatorul final, având in vedere parcul de generare din surse convenţionale deja îmbătrânit şi situaţia actuală în care România este un importator net de energie conform datelor oficiale furnizate de autorităţi.



RWEA reprezintă o industrie cu 3.000 MW de energie eoliană instalaţi în România de companii precum CEZ, Enel, EDP, Engie, Vestas, cu dezvoltatori de noi capacităţi de energie şi furnizori de servicii conexe.



Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012 prevede că producătorii pot vinde energia disponibilă doar pe bursă, în mod transparent. Aceasta după ce, în anii 2000-2005, aşa-numiţii "băieţi deştepţi" din energie cumpărau electricitate de la Hidroelectrica mult sub preţul pieţei.