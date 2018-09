Producţiile record ale lui Daea au prăbuşit preţul cerealelor

Declaraţiile ministrului Agriculturii, Petre Daea, conform cărora România a avut anul acesta producţii record la grâu, porumb şi floarea-soarelui, au determinat prăbuşirea preţului cerealelor, a declarat Laurenţiu Baciu, preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR). Producţiile ceauşiste la hectar raportate de ministru sunt, în realitate, mult mai mici decât anul trecut, în unele cazuri şi cu 35%.

“Producătorii sunt nemulţumiţi că aceste declaraţii au determinat prăbuşirea pieţei şi au prejudicii enorme. Producţiile nu sunt nici pe departe istorice, ci sunt mai mici decât anul trecut. La grâu sunt mai mici cu 30% decât anul trecut, iar la floarea soarelui cu 30-35%”, a precizat Baciu. Mai mult, el susţine că fermierii au avut pagube în această vară, din cauza secetei în mai-iunie şi din cauza ploilor abundente în iulie.

“Cum putem cere despăgubiri Comisiei Europene pentru aceste pagube, din moment ce ministrul Agriculturii spune că avem producţie istorică? Aceste declaraţii de fapt ne-au băgat mâna în buzunar”, s-a întrebat Laurenţiu Baciu, preşedintele LAPAR

La sfârşitul lunii august, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, declara că producţia de grâu din acest an este mai mare cu 200.000 de tone faţă de anul trecut, depăşind 10 milioane de tone, deşi a fost un an greu, în care “România a fost răvăşită de o serie întreagă de fenomene naturale extreme”.

România răvăşită, dar cu producţii istorice

“Anul acesta, România a fost răvăşită de o serie întreagă de fenomene naturale extreme, de la temperaturi ridicate în primăvară care au înţepenit răsăritul seminţelor şi care au generat secătuirea solului de apă, la lipsa acestor precipitaţii în intervalul de început al producţiei şi apoi urmat de evoluţii atipice cu cantităţi de apă foarte mari. Vă pot spune că la grâu am făcut mai mult ca anul trecut, deşi am avut un an greu, cu temperaturi mari, dar prin dotarea pe care au avut-o fermierii, prin concentrarea lor din timpul zilei, prin urmărirea fazelor de vegetaţie, prin programul de lucru fermierii au reuşit să adune grâul, iar producţia este cu 200.000 de tone mai mult decât anul trecut. E o producţie pe care fermierii o merită, pe care ţara trebuie să o folosească şi pe care noi toţi trebuie să o consemnăm ca atare. Practic, este prima dată, cu anul trecut, când România depăşeste 10 milioane de tone de grâu”, se lăuda ministrul Daea.

Recoltele faraonice raportate de ministrul Agriculturii nu există în realitate şi ruinează fermierii români