Profi va prelua 18 magazine de proximitate ale societății Pram Maya

Tranzacţia prin care Profi Rom Food SRL intenţionează să preia 18 spaţii comerciale aflate sub controlul unic al companiei Pram Maya SRL a fost autorizată de Consiliul Concurenţei.

"Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Profi Rom Food SRL intenţionează să preia optsprezece spaţii comerciale aflate sub controlul unic al companiei Pram Maya SRL. În urma analizei acestei concentrări economice, Consiliul Concurenţei a constatat că operaţiunea propusă nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa româƒnească sau pe o parte substanţială a acesteia şi nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal", se arată într-un comunicat al autorităţii de concurenţă.



Profi este deţinută de compania luxemburgheză MEP Retail Luxco Sarl, care face parte din grupul de investiţii de tip private equity Mid Europa. Principalul obiect de activitate al Profi îl reprezintă comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun.

În România, Profi îşi desfăşoară în prezent activitatea prin magazine nespecializate de tip super/hipermarket şi magazine de proximitate.



Pram Maya SRL are ca obiect principal de activitate comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun. Spaţiile comerciale Maya se încadrează în categoria magazinelor de proximitate.

AGERPRES