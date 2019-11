Raiffeisen Bank a avut un profit net de 536 milioane de lei în trimestrul al treilea 2019

Raiffeisen Bank a încheiat al treilea trimestru al anului 2019 cu un profit net de 536 milioane de lei, faţă de 718 milioane de lei, cât înregistra în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unui comunicat de presă al băncii.



"Scăderea cu 25% a profitului net (an la an) provine din câteva evenimente nerecurente cum sunt: schimbările metodologice de provizionare a riscului de credit şi provizionarea participaţiei în subsidiara Aedificium Banca pentru Locuinţe", se menţionează în comunicat.



Activele totale ale Raiffeisen Bank au ajuns la 42,38 miliarde lei la 30 septembrie 2019 (creştere de 8%, an la an), iar veniturile băncii au avansat cu 5%, an la an, până la 1,95 miliarde de lei. Creditele nete au crescut cu 13% la T3, an pe an, iar toate segmentele de clienţi au înregistrat evoluţii pozitive: soldul creditelor către corporaţii mari şi medii a crescut cu 14% faţă de aceeaşi perioadă din 2018, creditele pentru IMM-uri au crescut cu 5%, iar cele pentru persoane fizice cu 9%, echilibrat, atât credite pentru achiziţii de locuinţe, cat şi de nevoi personale.



'Anunţăm din nou rezultate bune care provin din creşterea organică a băncii, pe toate produsele şi segmentele de clienţi, cu accent pe finanţările acordate companiilor. În condiţiile în care mediul în care activăm ne provoacă permanent, cu schimbări legislative şi evoluţii puţin predictibile, faptul că ne dezvoltăm continuu şi echilibrat ne confirmă, încă o dată, că suntem o organizaţie puternică şi responsabilă', a spus Steven van Groningen, presedinte&CEO Raiffeisen Bank.



Cheltuielile operaţionale ale băncii au crescut cu 8% în primele nouă luni din 2019, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la un miliard de lei (930 milioane de lei în aceeaşi perioadă din 2018). Principalele zone de presiune asupra costurilor băncii vin din investiţiile în ritm susţinut pentru dezvoltarea capabilităţilor tehnologice şi digitale ale băncii, creşterea costului cu salariile angajaţilor, dar şi din cerinţele regulatorii, mai precis a contribuţiei la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.



Rata creditelor neperformante a scăzut la 3,9% la finalul lunii septembrie 2019, faţă de 4,3% în T3/2018. Costul cu provizioanele a crescut semnificativ, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 147 de milioane lei, dar această evoluţie nu a fost generată de o degradare a calităţii portofoliului de credite, ci a survenit pe fondul unor schimbări metodologice.



Numărul clienţilor digitali ai băncii (cei care folosesc aplicaţiile de online şi mobile banking) a ajuns în trimestrul al treilea din 2019 la 675.000.



La finalul trimestrului al treilea, portofoliul de carduri de credit Raiffeisen Bank era de peste 500.000 de carduri active.



De asemenea, banca are unul dintre cele mai apreciate servicii de private banking (sub brandul Friedrich Wilhelm Raiffeisen) de pe piaţa românească şi administrează active de peste 5,5 miliarde de lei pentru aproximativ 1.650 de clienţi cu averi ridicate, care accesează servicii şi produse de investiţii dedicate.



La sfârşitul celui de-al treilea trimestru din 2019, banca avea 4.829 de angajaţi, 366 agenţii (din care 32 cashless) şi o reţea de peste 820 de ATM-uri, 22.200 de POS-uri şi 290 maşini multifuncţionale.



Raiffeisen Bank deserveşte în România peste 2 milioane de clienţi persoane fizice, aproximativ 91.000 de IMM-uri şi 5.750 de corporaţii mari şi medii.

