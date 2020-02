Raiko Transilvania lansează al doilea plasament privat pentru acțiuni

Raiko Transilvania, o companie specializată în producţia şi distribuţia de sisteme de jgheaburi, acoperişuri şi accesorii pentru acoperişuri, se pregăteşte să lanseze un nou plasament privat pentru acţiunile sale înainte de sfârşitul primului trimestru din 2020.



Aceasta va fi a doua operaţiune realizată de Raiko Transilvania pe piaţa de capital locală, după ce, în iulie 2019, a vândut un milion de acţiuni noi într-un plasament privat şi a atras 1.050.000 de lei de la 29 de investitori de pe Bursa de Valori Bucureşti.



Acţiunile companiei urmează să intre la tranzacţionare pe piaţa AeRO a BVB, iar conducerea va finaliza toate procedurile necesare în vederea listării imediat după închiderea celei de-a doua oferte.



Acţiunile Raiko vor fi vândute investitorilor într-un plasament privat, care este o ofertă adresată unui număr de maximum 149 de investitori individuali şi unui număr nelimitat de investitori instituţionali. Ca şi în cazul primei runde de finanţare, capitalul strâns în timpul celui de-al doilea plasament va fi direcţionat în principal către achiziţionarea de materiale şi bunuri pentru a creşte capacitatea de producţie şi vânzare şi pentru a răspunde cererii tot mai mare de produse Raiko, în special pe pieţele externe. Casa de brokeraj Tradeville va asista Raiko în derularea ofertei şi, ulterior, la listarea acţiunilor pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti.



Cel de-al doilea plasament privat se adresează în special investitorilor străini. Carpathia Capital, un fond de investiţii polonez listat pe piaţa AeRO, s-a angajat deja să investească în al doilea plasament al Raiko şi va fi unul dintre investitorii principali în această tranzacţie.



Datorită succesului primei runde de finanţare care a avut loc în iulie anul trecut, pentru anul 2019 conducerea estimează venituri de 5.000.000 lei, un plus de 22% faţă de 2018, şi un profit brut de 260.000 lei, o creştere de aproximativ 60% faţă de rezultatul anului 2018. În urma listării acţiunilor Raiko, care se vor tranzacţiona sub simbolul RKOT, compania intenţionează să distribuie dividende sub formă de acţiuni către acţionari, folosind o parte din profiturile reţinute din anii 2018 şi 2019. Propunerea pentru rata de alocare a acţiunilor gratuite pentru fiecare acţiune deţinută va fi făcută imediat ce vor fi publicate rezultatele financiare din 2019.



În 2020, Raiko Transilvania se aşteaptă să genereze venituri de 5.000.000 de lei numai pe pieţele externe. Ţările în care compania îşi va concentra expansiunea vor fi cele baltice, nordice, Republica Cehă, Rusia şi Ucraina. De asemenea, compania intenţionează să lanseze în următoarele luni o nouă linie de produse sub brandul AluRAIKO, care va include sisteme de jgheaburi cu 25 de ani garanţie şi care vor fi dedicate în principal proiectelor de restaurare. Alte planuri pentru 2020 includ lansarea unei linii de produse ecologice, printre care un sistem de jgheaburi care va permite reciclarea apei pluviale şi va promova economisirea apei pe toate pieţele de activitate, precum şi introducerea de ambalaje biodegradabile pentru toate produsele cu scopul de a deveni, în următorii ani, o companie cu zero deşeuri.



Raiko este o companie românească înfiinţată în 2014 la Căpuşu Mare, judeţul Cluj, de Tomasz Kurcin, care deţine funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie. După închiderea celui de-al doilea plasament privat, Tomasz Kurcin împreună cu soţia sa, Katarzyna Wieszczek-Kurcin vor deţine un procent de 53% din companie, în timp ce free-float-ul companiei va fi de 47%. Odată ce va intra la tranzacţionare pe AeRO, Raiko va fi a doua companie cu capital majoritar polonez care va fi listată la Bursa de Valori Bucureşti, după fondul polonez Carpathia Capital listat pe piaţa AeRO din 2015.



La sfârşitul anului 2018, Raiko avea o cotă estimată de 3,1% pe piaţa de jgheaburi din România, cu o creştere de 0,5% faţă de 2017. Valoarea totală a pieţei sistemelor de colectare a apei pluviale din România a fost estimată în 2018 la 40,89 milioane euro.

AGERPRES