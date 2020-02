Ratingul Garanti Bank România, confirmat la "BB minus", cu perspectivă stabilă

Fitch Ratings a confirmat ratingul pentru datorii pe termen lung al Garanti Bank România la ''BB minus'', cu perspectivă stabilă, şi ratingul de viabilitate la "BB minus".



"Calificativele pe termen lung ale Garanti Bank sunt sprijinite de profilul său individual, aşa cum este reflectat în ratingul său de viabilitate. Ratingul de viabilitate reflectă mărimea limitată a băncii şi francizei din România, câştigurile adecvate şi calitatea activelor, finanţarea şi lichiditatea robustă şi îmbunătăţirea capitalizării. În opinia Fitch, Garanti Bank România este suficient de independentă faţă de banca mamă Turkiye Garanti Bankasi A.S, iar restricţiile interne şi de reglementare privind capitalul şi transferurile de fonduri sunt suficient de stricte pentru a permite ca ratingul Garanti Bank România să fie peste cel al Turkiye Garanti Bankasi", arată Fitch.



Garanti Bank România operează un model de afaceri echilibrat, bazat pe retail şi pe întreprinderile mici şi mijlocii, cu o putere limitată de stabilire a preţurilor, ţinând cont de poziţia sa de jucător de mărime mică în sectorul bancar. Banca are ca obiectiv o creştere moderată a creditării, dar în ultimul an au avut prioritate eforturile de reducere a concentrării depozitelor şi de îmbunătăţire a structurii de finanţare. În plus, expansiunea pe segmentul de retail a devenit mai dificilă, ţinând cont de limitele de accesibilitate mai conservatoare impuse sectorului bancar, apreciază Fitch.



Grupul Garanti România este deţinut de Turkiye Garanti Bankasi (TGB), a doua cea mai mare bancă privată din Turcia. Grupul financiar spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) este acţionarul majoritar al TGB.



Garanti Bank România oferă o serie de produse şi servicii pentru toate segmentele de business - retail, IMM şi corporate - şi este una dintre cele mai dinamice şi inovatoare bănci de pe piaţa locală. Prezentă în România din 1998, banca a dezvoltat un portofoliu solid de clienţi şi şi-a extins prezenţa naţională prin sucursale şi canale alternative, ajungând la o reţea extinsă de bancomate inteligente care pot fi folosite de oricine, nu doar de clienţii băncii, pentru tranzacţii cu sau fără card.

