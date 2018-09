Rectificarea bugetară. Ce domenii vor rămâne fără bani

Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a explicat că întârzierea rectificării bugetare va avea efecte negative asupra economiei şi a oamenilor.

Teodorovici a dat cinci exemple care, în opinia sa, arată foarte clar că orice întârziere a rectificării bugetare poate să creeze efecte negative la nivelul economiei.

Nu sunt bani pentru toate salariile bugetarilor în septembrie. Sunt vizaţi în special salariaţii din administraţiile locale, având în vedere că multe primării şi-au epuizat deja bugetele. Blocaje în derularea de proiecte publice. Partea de investiţii atât la nivel central, cât şi la nivel local poate să aibă de suferit. Se pot întâmpla întârzieri care atrag şi penalităţi. Nu se vor putea acorda compensaţii pentru pesta porcină. În proiectul de rectificare bugetară sunt prevăzute sumele pentru a asigura partea compensaţiilor pentru animalele sacrificate, astfel încât fiecare om care a avut de suferit să primească totuşi o compensaţie. Întârzieri în agricultură. Pot apărea întârzeri în asigurarea finanţării campaniei de toamnă şi a investiţiilor în zootehnie pentru sectorul agricol şi nu numai. Efecte nedorite în sănătate. Se pune în pericol accesul la tratament al pacienţilor, asigurarea rezervelor de sânge şi aşa insuficiente şi necesare în unităţile sanitare pentru realizarea transfuziilor, precum şi trimiterea la tratament în străinătate pentru pacienţii care nu pot fi trataţi în România.

Reabilitarea drumurilor judeţene sau comunale, precum şi a reţelelor de alimentare cu apă vor fi sistate, din lipsă de bani, în multe dintre comunităţile locale.

Iohannis aşteaptă un alt buget de la Teodorovici

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că nu s-a putut obţine consens în CSAT pentru emiterea avizului necesar rectificării bugetare şi, prin urmare, a suspendat şedinţa Consiliului, pentru a da timp Guvernului să elaboreze un nou proiect. Preşedintele a explicat, într-o declaraţie de presă la Cotroceni, că, având în vedere faptul că este vorba despre o rectificare pozitivă, este inexplicabilă tăierea bugetelor instituţiilor din domeniul securităţii naţionale. El a adăugat că şefii respectivelor instituţii au precizat că, în aceste condiţii, nu pot fi îndeplinite obiectivele stabilite tot de CSAT. În plus, preşedintele a ţinut să precizeze că avizul CSAT nu este unul facultativ. Pe de altă parte, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat că Guvernul are obligaţia de a cere şi nu de a aştepta un aviz al CSAT. El a mai spus că Guvernul solicită desecretizarea şedinţei pentru “a vedea foarte clar care a fost punctul de vedere pentru fiecare structură membră CSAT în parte". Teodorovici a mai spus că suspendarea şedinţei nu are temei legal.