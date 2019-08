Rectificarea bugetară, pe masa Guvernului. Se speră, pozitivă

Guvernul vrea să aprobe rectificarea de buget în această săptămână, a afimat ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici. Printre beneficiari vor fi şi autorităţile locale, sumele urmând a fi alocate în funcţie de proiectele de investiţii pe care le au. De asemenea, ministrul a reconfirmat că pensiile vor creşte de la 1 septembrie.





Ministrul de Finanţe a precizat că lucrurile în ceea ce priveşte rectificarea bugetară sunt clarificate şi au mai rămas de pus la punct doar mici detalii arătând, totodată, că este convins că va fi o rectificare pozitivă. „Pot să spun aşa, într-un singur cuvânt, că va fi o rectificare sperăm noi pozitivă, adică toate ministerele, cele care au planificate măsuri importante de investiţii şi nu numai, vor primi toate sumele necesare astfel încât până la finele acestui an să le şi aplice. Vor fi ministere care vor avea bugetele aşa cum au fost planificate şi chiar vor fi anumite plusuri acolo unde au fost adăugate măsuri faţă de cele pe care cu toţii le cunoaştem”, a precizat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a anunţat că în septembrie va fi pus în dezbatere publică şi proiectul de buegt pentru anul 2020



„Săptămâna aceasta planificăm să aprobăm această rectificare de buget şi cred că lucrurile sunt clarificate, doar micile detalii au mai rămas de pus la punct şi lucrurile sunt aşa cum am spus şi în coaliţie şi cum am promis populaţiei, mai ales”, a subliniat ministrul.

Alocări pentru proiectele locale

Potrivit ministrului Finanţelor, şi autorităţile locale vor primi bani în cadrul primei rectificări de buget din acest an. „Da, categoric, vor primi. De la 1 ianuarie avem 100% impozitul pe venit pe care trebuie să-l alocăm la nivel local, o să alocăm sumele necesare pentru funcţionarea până la final de an, (în funcţie de- n.red.) ce proiecte mai au de investiţii, dezvoltare, dar se va face într-o abordare oarecum diferită, sumele vor fi alocate şi pe baza acestor nevoi, punctual, în discuţie cu fiecare în parte, astfel încât să fim siguri că sumele vor fi suficiente pentru ceea ce au de făcut până la final de an”, a subliniat ministrul. Teodorovici a afirmat, o dată în plus, că pensiile vor fi majorate de la 1 septembrie, iar creşterea punctului de pensie are prevăzută în buget, încă de la început de an, suma necesară.