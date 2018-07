Renault anunţă o ofertă pentru restul acţiunilor Avtovaz

Subsidiara Renault din Rusia a iniţiat oferta publică de preluare obligatorie a titlurilor deţinute de acţionarii minoritari ai celui mai mare producător auto rus - Avtovaz , a anunţat grupul auto francez.

Alianţa Rostec Auto - în care Renault deţine 61,1% în parteneriat cu firma rusă Rostec - şi-a majorat în mai participaţia deţinută la Avtovaz la 83,5%, de la 64,6%. În conformitate cu legislaţia rusească, în momentul în care un acţionar depăşeşte pragul de 75% din capitalul unei societăţi este obligat să lanseze o ofertă publică de preluare a titlurilor deţinute de acţionarilor minoritari.

Oferta se va derula până în 10 septembrie şi are un preţ stabilit de 12,40 ruble per titlu la acţiunile comune şi 12,20 ruble per titlu la acţiunile preferenţiale, a informat Renault.

În aprilie, Renault şi alţi acţionari ai Avtovaz, producătorul automobilelor Lada, au injectat peste un miliard de euro în grupul rus, pentru a întări situaţia financiară şi a profita de redresarea pieţei auto ruse. Operaţiunea, care a implicat în mare măsură conversia datoriei în acţiuni, a totalizat 107 miliarde de ruble (1,3 miliarde de euro).

Avtovaz a fost afectată în ultimii ani de declinul pieţei auto ruse şi a încercat să contracareze aceste evoluţii prin scăderea costurilor şi lansarea de noi modele.

Nicolas Maure a fost numit în 2016 director general la Avtovaz, înlocuindu-l pe Bo Andersson, victimă a recesiunii din Rusia, care a afectat vânzările auto. Până în 2016, Maure a fost directorul general al Groupe Renault România şi director general al Automobile Dacia, având astfel experienţa de a lucra într-un fost stat comunist şi de a trata cu sindicatele.

