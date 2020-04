Renovarea energetică a clădirilor poate contribui la relansarea economică

Demararea unui program naţional de investiţii pentru renovarea clădirilor și creşterea eficienţei energetice a acestora ar fi una dintre cele mai bune măsuri de redresare economică după criza generată de pandemia cu coronavirus, arată Energy Policy Group (EPG), think-tank-ul care implementează proiectul România Eficientă.



Programul ar aduce mai multe beneficii, precum: crearea de locuri calificate de muncă, mai ales în sectorul construcţiilor, inclusiv din rândul numeroşilor români întorşi recent în țară; dezvoltarea de afaceri locale mici şi mijlocii (IMM-uri); clădiri publice şi rezidenţiale mai sănătoase.



"Investiţiile de anvergură în eficienţă energetică pot reprezenta o şansă enormă pentru România: cresc calitatea locuirii în clădiri, reduc facturile la energie şi permit direcţionarea sprijinului financiar guvernamental către consumatorii vulnerabili. Totodată, reduc emisiile de gaze cu efect de seră şi au avantaje de securitate energetică, prin reducerea dependenţei de importuri de energie. În plus, investiţia în eficienţa energetică a clădirilor are un mare potenţial de a crea joburi", a declarat Radu Dudău, directorul EPG şi coordonatorul proiectului România Eficientă, într-un comunicat.



Eficienţa energetică este unul dintre pilonii Pactului Ecologic European (European Green Deal), iar principiul "eficienţa energetică întâi" din politicile europene este transpus şi prin normele ce devin obligatorii de la 31 decembrie 2020, prin care toate clădirile noi sau renovate major vor trebui să întrunească standarde nZEB (near zero energy buildings).



"România are deja la dispoziţie numeroase instrumente europene de finanţare sub formă de granturi sau de împrumut pentru investiţii în eficienţă energetică. De exemplu, prin Programul Operaţional Regional (POR) pentru perioada 2014-2020, este prevăzută axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon, care vizează eficienţa energetică în clădiri rezidenţiale şi publice. Pe această axă prioritară au fost deja alocate României 538 milioane euro pentru clădirile rezidenţiale şi 409 milioane euro pentru clădirile nerezidenţiale şi iluminat public", se arată în comunicat.



Instituţiile publice ar putea prelua rolul de model în creşterea eficienţei energetice, prin investiţii în reabilitarea şcolilor, spitalelor, unităţilor sociale, a sediilor administraţiei centrale şi locale.



În sectorul rezidenţial, majoritatea clădirilor rezidenţiale au fost construite în special în perioada 1961-1980, în lipsa unor standarde de eficienţă energetică specifice privind anveloparea clădirii.

Datele statistice oficiale arată că o gospodărie din şapte se confruntă cu probleme serioase privind calitatea locuinţei, cele mai frecvente fiind deteriorarea pereţilor, a podelelor, a tocurilor de ferestre, igrasia din pereţi, podele, fundaţia casei.



România Eficientă este un proiect privat derulat de Energy Policy Group (EPG) în parteneriat cu OMV Petrom, companie care contribuie financiar cu sponsorizarea programului în valoare de 4 milioane de euro, până în 2022. Proiectul a demarat în vara anului 2019 şi constă în derularea unui program naţional multianual de promovare a eficienţei energetice, cel puţin până în 2022.