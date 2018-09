Report de aproape un milion de euro la Loto 6/49

Reportul la categoria I a jocului Loto 6/49 pentru tragerea de duminică a ajuns la aproximativ 4,6 milioane lei (990.000 de euro), iar pentru Joker, aceeaşi categorie, este în joc o sumă de peste 2,3 milioane lei (aproximativ 498.000 de euro), anunţă Loteria Română.



La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 877.500 de lei (aproximativ 190.000 de euro), în timp ce la la Noroc Plus depăşeşte 42.500 de lei.



La Loto 5/40 există la categoria I un report în valoare de aproximativ 298.000 de lei (peste 64.100 de euro), iar la Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 107.000 lei (peste 23.000 de euro).



Loteria Română a acordat în primele opt luni ale acestui an 4,56 milioane de câştiguri în valoare totală de aproximativ 150 de milioane de euro.



În luna august a acestui an, instituţia a acordat la jocurile automatizate pe care le organizează 524.298 de câştiguri în valoare totală de peste 99,76 milioane de lei (peste 21,51 milioane de euro).AGERPRES