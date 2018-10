Reprezentanţii Rompetrol şi cei ai statului român au semnat vineri înfiinţarea fondului comun de investiţii

Reprezentanţii KMG International (noua denumire a grupului Rompetrol) şi cei ai Societăţii de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE) au semnat vineri constituirea fondului comun de investiţii româno-kazah, în cadrul unui eveniment public.



Fondul kazah - român preconizează un nivel investiţional de aproximativ un miliard de dolari pe o durată de 7 ani.



Contribuţia KMGI la capitalul fondului este de 150 milioane de dolari, iar o parte din aceasta, contribuţia statului român în valoare de 30 milioane de dolari, va fi achitată de către KMGI, a declarat Alexey Golovin, senior vicepreşedinte al KMGI, în cadrul unei conferinţe de presă.



Structura acţionariatului fondului de investiţii este KMGI - 80% şi statul român - 20%.



Potrivit companiei, principala prioritate a fondului vizează dezvoltarea proiectelor energetice, contribuind, astfel, la dezvoltarea sectorului energetic din România, precum şi la consolidarea securităţii energetice a ţării prin diversificarea surselor de aprovizionare cu petrol şi la consolidarea unui climat investiţional favorabil în România.



KMGI a identificat deja cel puţin două proiecte majore, cu o valoare a investiţiilor care depăşeşte 200 de milioane de dolari, ce pot fi dezvoltate în cadrul Fondului kazah - român şi care vor impacta pozitiv economia României, în special, prin crearea directă a aproximativ două mii de locuri de muncă.



Unul dintre proiectele vizate de Fondul mixt de investiţii se referă la construcţia unei centrale de cogenerare (de producere combinată de energie electrică şi termică) pe platforma Petromidia, în parteneriat cu Uzina Termoelectrică Midia. Centrala de cogenerare va avea capacitatea de a alimenta cu energie atât oraşul Năvodari, cât şi rafinăria Petromidia. Valoarea investiţiei se ridică la 120 de milioane de dolari şi se estimează că proiectul va fi finalizat în 4 ani din momentul demarării.



Un alt proiect se referă la extinderea cu aproximativ 80 de staţii a reţelei de benzinării pe piaţa locală. Noile staţii vor fi dezvoltate prin investiţii de tip greenfield, suma totală estimată ridicându-se la 100 de milioane de dolari.



"Constituirea Fondului kazah - român reprezintă un succes atât pentru compania noastră, cât şi pentru statul român şi, implicit, pentru români. Politica de investiţii a Fondului este concepută pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor profitabile, durabile şi care aduc dividende acţionarilor săi. Aceasta înseamnă generarea de beneficii reale atât pentru statul român, cât şi pentru KMGI, care va înregistra, astfel, o creştere a profitabilităţii", a spus Daniyar Berlibayev, preşedintele Consiliului de Administraţie al KMG International.



La rândul său, Constantin Văduva, preşedintele directoratului SAPE, a afirmat că acest fond este o oportunitate de a atrage noi investiţii în sectorul energetic românesc.



"Prin investiţiile pe care le presupune înfiinţarea acestui fond vor fi create noi locuri de muncă în România, iar sectorul energetic naţional va beneficia de un aport de capacitate de producţie", a spus Văduva.



KazMunayGas deţine deja 54,63% din acţiunile Rompetrol Rafinare S.A., via KMG International NV, în timp ce Guvernul României deţine un pachet de 44,68%. Rompetrol Rafinare S.A. deţine rafinăriile Petromidia şi Vega precum şi Rompetrol Petrochemicals.



În anul 2013, KazMunayGas şi statul român au semnat un memorandum prin care au convenit că grupul kazah va achiziţiona un pachet suplimentar de 26,7% din acţiunile Rompetrol Rafinare pentru 200 milioane de dolari.



Documentul mai prevedea constituirea unui fond de investiţii cu un capital de 150 milioane de dolari şi active în valoare de până la un miliard de dolari, cu o participare a statului roman sub forma unei societăţi pe acţiuni care va investi în proiecte din domeniul energetic din România. Potrivit Memorandumului, The Rompetrol Group (80%) şi Statul Român (20%) vor constitui un Fond având ca obiect realizarea de investiţii în proiecte energetice în România.



Guvernul a menţionat, la aprobarea memorandumului, faptul că prin semnarea acestui acord a fost eliminat un potenţial risc de insolvenţă a societăţii, fiind astfel soluţionat un vechi diferend între statul român şi Rompetrol, care punea în pericol continuitatea activităţii a 7.000 de salariaţi şi colectarea a peste 1,3 miliarde de euro la bugetul de stat.



"Memorandumul din 2013 este încă în vigoare. Lucrările pentru înfiinţarea unui fond comun de investiţii şi achiziţionarea acţiunile de la Guvernul României sunt în derulare", a informat în luna iulie a acestui an compania KMG International, precizând că intenţionează să finalizeze aceste obiective în 2018-2019.



Deţinută integral de compania petrolieră KazMunayGas din Kazahstan, KazMunayGaz International este prezentă în 11 ţări şi deţine rafinăriile Petromidia Năvodari (cea mai mare unitate de profil din România) şi Vega Ploieşti (cea mai veche rafinărie în funcţiune), dar şi reţele de distribuţie de carburanţi (Rompetrol) în România, Bulgaria, Moldova, Georgia, Franţa şi Spania.



În luna mai 2016, DIICOT a dispus sechestru pe bunurile Rompetrol, inclusiv pe rafinăria Petromidia.



În 2003, Rompetrol Rafinare Constanţa (RRC) a emis obligaţiuni în valoare totală de 603 milioane dolari în contul datoriei istorice a societăţii către bugetul de stat. La 30 septembrie 2010, Rompetrol a răscumpărat obligaţiuni de 71 de milioane de dolari, iar statul a primit un pachet de 44,69% din acţiunile RRC în contul obligaţiunilor nerăscumpărate. AGERPRES