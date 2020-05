Retailerii nealimentari din mall-uri cer chirii ZERO. Amenință cu boicotarea redeschiderii magazinelor

Retailerii nealimentari solicită proprietarilor de centre comerciale cer chirii zero pe perioada restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus. În caz contrar aceștia ameninţă cu boicotarea redeschiderii magazinelor.



"Există proprietari de centre comerciale care au înţeles conjunctura extraordinară şi neprevăzută pe care o traversăm, şi care au adoptat atitudinea corectă de dialog şi soluţiile comerciale evidente. Există, însă, mulţi proprietari care forţează plata integrală a chiriilor, în condiţiile în care membrii noştri au activitatea suspendată. Nu este corect nici moral şi nici contractual, pentru că retailerii nealimentari nu au putut beneficia de spaţiile respective. Dacă nu se înţelege rapid că nu avem de unde acoperi asemenea costuri ne vom îndrepta spre colaps, iar efectele negative economice şi sociale vor fi extrem de ample", transmite Cosmin Savu-Cristescu, secretar executiv RORETAIL.



Organizaţia Patronală a Retailerilor din România lansează un Apel Public către reprezentanţii centrelor comerciale de a nu forţa colapsul industriei de retail nealimentar şi agrearea, la nivelul întregii industrii de retail, a unei noi înţelegeri comerciale provizorii (New Deal) între retailerii nealimentari şi reprezentanţii centrelor comerciale, axată pe două elemente principale: zero chirie pentru perioada suspendării activităţii magazinelor şi negocierea individuală a chiriilor ca procent din vânzări, ulterior deschiderii magazinelor.



"Retailerii nealimentari au în plan să nu deschidă magazinele şi să nu participe la redeschiderea centrelor comerciale din România dacă solicitările lor pentru stabilirea unui nou tip de relaţie comercială nu primesc un răspuns favorabil", precizează RORETAIL.



Peste 2.000 de magazine, reprezentând aproximativ un sfert din totalul magazinelor din centrele comerciale din România, au semnat apelul RORETAIL.