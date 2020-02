Revolut, evoluție spectaculoasă pe piața autohtonă. Câți utilizatori are în România

Wikimedia Commons





Fintech-ul britanic Revolut depăşeşte pragul de un milion de utilizatori în România, după o creştere cu 400% în a doua jumătate a anului 2019.

România devine a doua cea mai mare piaţă Revolut după Marea Britanie, ocupând a doua poziţie şi în topul pieţelor cu cea mai rapidă creştere, urmată de Franţa, Polonia şi Irlanda.



Revolut a înregistrat o creştere record pe piaţa locală şi a deschis în medie 3.300 de noi conturi zilnic în ultima jumătate de an. Utilizatorii apreciază simplitatea produsului, precum şi funcţionalităţile sale de siguranţă sporită, care îl transformă într-unul dintre cele mai sigure produse financiare disponibile pe piaţă la momentul actual.



"Creşterea înregistrată pe piaţa din România confirmă faptul că le-am oferit românilor un mod mai bun, mai sigur şi mai eficient de a-şi gestiona banii şi de a-şi organiza întreaga viaţă financiară, de la cheltuieli curente la investiţii. Peste 1 milion de români au încredere în noi, iar acest lucru presupune în primul rând o responsabilitate: să continuăm să îmbunătăţim serviciile oferite, precum şi să diversificăm portofoliul, oferind în acelaşi timp un serviciu financiar semnificativ mai bun, care rezolvă probleme reale pentru utilizatorii noştri. Suntem hotărâţi să devenim din ce în ce mai buni şi suntem recunoscători fiecărui utilizator în parte: utilizatorii noştri sunt cei mai puternici ambasadori de brand şi datorită lor suntem astăzi aici. Suntem încrezători că acesta este doar începutul şi că vom continua să creştem împreună, atât pe piaţa din România, cât şi în străinătate", a declarat Irina Nicoleta Scarlat, Head of Growth CEE - Revolut.



Vârsta medie a utilizatorilor Revolut din România a crescut de la 32 la 34 de ani, iar cei mai mulţi provin din mediul urban, Bucureşti, Cluj, Timişoara şi Iaşi fiind oraşele cu cei mai mulţi utilizatori.



De la lansarea Revolut pe piaţa locală, în mai 2018, utilizatorii români au efectuat peste 58 de milioane de tranzacţii, cu o valoare totală ce depăşeşte 3,8 miliarde de euro. Dacă imediat după lansare Revolut era folosit ca un card de călătorii, acum românii îl folosesc zi de zi. 62% dintre tranzacţii sunt efectuate în ţară, iar comercianţii preferaţi sunt Uber, Carrefour, Lagardere Travel Retail, McDonald's şi Auchan.



Românii au încredere în Revolut şi atunci când călătoresc peste hotare, iar în topul ţărilor unde utilizatorii Revolut plătesc cu cardul se numără Ungaria, Italia, Marea Britanie şi Germania. Călătoriile sunt de altfel unul dintre principalele obiective pentru care românii strâng bani cu ajutorul Vaults, una dintre cele mai îndrăgite funcţionalităţi ale aplicaţiei, care le permite să rotunjească tranzacţiile efectuate pentru a economisi mărunţişul rămas. Doar anul trecut, au fost deschise peste 214.000 de puşculiţe digitale Vaults în care au fost depozitate peste 58 de milioane de euro.



Utilizatorii români folosesc Revolut şi pentru serviciul de tranzacţionare de acţiuni fără comisioane, care le oferă posibilitatea de a investi în acţiunile a peste 300 de companii din Statele Unite ale Americii listate la New York Stock Exchange şi NASDAQ. Clienţii Metal, care beneficiază de această funcţionalitate, au investit până acum peste 12 milioane de euro în acţiuni cu ajutorul Revolut, iar companiile preferate au fost Tesla, Apple, Microsoft, Advanced Micro Devices, Amazon şi Facebook.



De asemenea, utilizatorii Revolut pot opta pentru unul dintre cele trei planuri tarifare disponibile: Standard, Premium sau Metal. În timp ce toţi utilizatorii pot deschide un cont în doar câteva minute şi pot plăti în peste 150 de monede la un curs de schimb valutar excelent, abonamentele Premium şi Metal vin la pachet cu beneficii suplimentare, cum ar fi: asigurare medicală de călătorie în străinătate, acces în lounge-urile din aeroporturi, inclusiv acces gratuit cu SmartDelay atunci când zborurile au întârzieri, tranzacţionare de acţiuni fără comisioane, concierge şi până la 1% cashback.



Revolut menţionează că are planuri ambiţioase pentru acest an atât în România, cât şi în străinătate. Dat fiind succesul înregistrat de funcţionalitatea Donaţii în România, prin care românii au donat peste 150.000 de euro către organizaţii caritabile precum WWF, Salvaţi Copiii şi Alianţa Pădurilor Tropicale, fintech-ul britanic le va oferi în scurt timp românilor posibilitatea de a sprijini trei dintre ONG-urile lor preferate de pe plan local, direct din aplicaţie. Mai mult, compania urmează să lanseze un produs special dedicat tinerilor, care le va permite adolescenţilor să îşi gestioneze mai bine banii, sub supravegherea părinţilor. Între timp, Revolut îşi continuă expansiunea globală, urmând ca în lunile următoare să se lanseze pe noi pieţe cum ar fi Statele Unite ale Americii, Japonia şi Noua Zeelandă.



Înfiinţat în 2015, Revolut este mai mult decât o aplicaţie mobilă pentru gestionarea banilor. Milioane de oameni din întreaga lume folosesc Revolut pentru a-şi gestiona mai bine banii, atât în viaţa de zi cu zi, cât şi în situaţii extraordinare, bucurându-se de: notificări după fiecare plată, bugetare şi analitice încorporate, schimb valutar excelent, posibilitatea de a împărţi nota de plată direct din aplicaţie, tranzacţionare de acţiuni şi criptomonede, transferuri printr-o simplă apăsare de buton şi economisire în puşculiţele digitale "Vaults".



Clienţii Revolut pot alege din trei abonamente diferite: Standard, Premium, sau Metal, fiecare dintre ele cu funcţionalităţi diferite. Cardurile sunt Visa sau Mastercard, disponibile într-o gamă largă de culori distinctive.

AGERPRES