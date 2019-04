ROBOR la trei luni a ajuns la 3,40%, cea mai mare cotaţie din ultimele nouă luni

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a urcat luni la 3,40% pe an, aceasta fiind cea mai mare cotaţie din august 2018, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).



Vineri, indicele era cotat la 3,39% pe an, faţă de începutul acestui an, când era 2,99%. Cotaţia înregistrată luni a fost consemnată anul trecut în data de 6 august 2018, iar în 23 aprilie 2018, tot o zi de luni, ROBOR era de 2,22% pe an.



Pe de altă parte, indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a rămas la acelaşi nivel de vineri, 3,43% pe an, iar ROBOR la 9 luni a stagnat la 3,51% pe an.



Nici indicele ROBOR la 12 luni nu a variat faţă de vineri, nivelul pentru luni fiind de 3,55%. AGERPRES