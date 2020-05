Roboții care salvează companiile

Criza sanitară generată de noul coronavirus la nivel mondial duce către o nouă normalitate în business. Digitalizarea și automatizarea sunt procese aproape obligatorii pentru companiile care vor să se dezvolte eficient. Acum, roboții vin în ajutorul oamenilor! Un start-up românesc, care a devenit rapid partener de încredere al gigantului UiPath, a creat două soluții de mare folos companiilor în contextul stării de urgență și al măsurilor speciale luate de autorități.

În urmă cu doi ani, cinci tineri din Cluj, foști corporatiști și specialiști în IT și-au dat mâna pentru a crea soluții de viitor. Lansarea pe piață a startup-ului „Future WorkForce” a fost impulsionată și de ascensiunea rapidă a UiPath - singurul unicorn românesc, care a deschis apetitul companiilor de la noi pentru servicii de automatizare a proceselor folosind tehnologia RPA (Robotic Process Automation). „Această industrie este la granița dintre consultanță în afaceri și IT. Pentru o automatizare de succes este nevoie de o sinergie între competențe de business (financiar, operațiuni, HR etc.) și abilități excelente de utilizare a tehnologiilor existente. Compania a luat ființă tocmai prin întâlnirea abosolut întâmplătoare a celor cinci asociați, unii cu experiențe foarte vaste în corporații internaționale din diverse industrii (Telecom, Retail, BPOs etc.), iar ceilalți cu expertiză în IT. Chimia dintre noi a fost încă de la început, pentru că am intuit că putem crea ceva de valoare, punând la comun experiența acumulată. A urmat apoi alegerea tehnologiei utilizate în proiectele de automatizare, iar UiPath a fost un pas firesc, fiind utilizat la nivel global, cât și datorită prezenței în România, acest lucru facilitând suportul rapid și eficient”, spune Mihaela Moisa, cofondator Future WorkForce.

În doi ani, compania Future WorkForce a ajuns să fie partener Gold UiPath, având o echipă de peste 30 de oameni și peste 100 de roboți implementați cu succes la clienți din România, Germania, Franța, UK, Olanda, Irlanda.



Automatizarea, pe pandemie

Printre ultimele soluții dezvoltate și implementate de echipa Future WorkForce se află doi roboți care vin în sprijinul specialiștilor din zona de HR și a industriei bancare. Primul a fost lansat la începutul lunii aprilie și „s-a născut” din nevoia eliberării adeverințelor pentru angajații care trebuie să se deplaseze la serviciu. „Avem și noi o echipă destul de numeroasă și la declanșarea stării de urgență nu eram total pregătiți pentru telemuncă. Din acest motiv a trebuit să trecem și noi prin procesul de emitere de adeverințe de deplasare și declarații pentru colegii noștri. Noi credem în «nu face singur ceea ce poți automatiza» și, prin urmare, cu ajutorul colegilor, am construit robotul de adeverințe. Următorul pas a venit firesc când ne-am ridicat întrebarea: «Dacă noi, cu 30 de angajați, avem nevoie de acest robot, înseamnă că și clienții noștri și orice altă companie din România ar putea avea nevoie de el”. Bineînțeles că l-am instalat foarte repede la clienții noștri care au avut nevoie de el, iar pentru alte companii l-am făcut disponibil în platforma de marketplace UiPath și oferim GRATUIT, la cerere, suport pentru instalarea și personalizarea robotului pe cerințele specifice”, mai spune Mihaela Moisa. Robotul monitorizează o adresă de e-mail către care angajații care au nevoie de adeverință pot trimite solicitări. Pasul următor este identificarea superiorului solicitantului și trimiterea către acesta a solicitării pentru aprobare. În cazul în care superiorul este de acord, pe durata intervalului solicitat, robotul va trimite prin e-mail sau WhatsApp adeverința și declarația necesare angajatului pentru deplasarea la serviciu. „Am avut solicitări de suport pentru instalare de la multe firme care și-au dorit acest robot. Mai mult, urmărind povestea acestui robot, foarte multe companii au realizat că pot automatize și alte procese de business care, în acest moment, implică un efort substanțial. Așadar, pe lângă utilitatea specifică a acestui robot, soluția a ajutat foarte mult la creșterea gradului de conștientizare a nevoii de digitalizare atât pentru companiile mari, cât și pentru cele mici și mijlocii”.

Robotul care îţi amână ratele

O a doua soluție, ce vizează sectorul bancar de această dată, a fost lansată la începutul acestei săptămâni. Robotul preia cererile de amânare de plată depuse la bănci, le evaluează și integrează apoi toate detaliile pentru procesarea mai rapidă și eficientă de către angajații din back-office ai băncilor. Se au în vedere cererile depuse de persoanele fizice și companiile care se află într-una dintre situațiile stipulate în OUG 37/2020. Robotul poate procesa până la 240 de cereri pe oră, pe care le preia de pe toate canalele digitale ale unei bănci. După ce preia informațiile depuse, robotul va valida cererea în sistemele băncii și, după primirea aprobării finale din partea angajaților din back-office, va furniza un răspuns automat clientului în maximum trei zile de la depunerea solicitării. De asemenea, deoarece cererile depuse pot fi pentru mai multe tipuri de credite bancare, aplicația poate face diferențierea între acestea și le redirecționează către canalele corespunzătoare pentru a fi procesate. „O astfel de cerere este procesată în câteva secunde, în timp ce un angajat al băncii care analizează un astfel de set de documente poate consuma până la 20 de minute pentru a identifica toate detaliile necesare pentru evaluarea corectă şi aprobarea amânării de plată. Aşa cum ne-am aşteptat, clienţii băncilor au depus peste o sută de mii de astfel de cereri, ceea ce a generat un volum de lucru de 50 de ori mai mare pentru persoanele din back-office. Soluţia noastră le poate degreva de orele suplimentare alocate pentru acest proces, însă ea poate fi folosită pe termen lung, pentru că poate fi extinsă cu ușurinţă şi către alte procese”, explică Mihaela Moisa, cofondator Future WorkForce. Antreprenorii români sunt mult mai deschiși acum către procesul de digitalizare, iar automatizarea proceselor de business cu ajutorul roboților este parte dintr-o strategie.

Extinderea și nevoia de finanțare

Costurile de implementare pentru proiectele de automatizare variază în funcție de gradul de complexitate al procesului. Pentru un proiect foarte simplu, costul începe de la 3.000 de euro, însă pentru procese cu o complexitate ridicată, care implică citirea unor e-mailuri, extragerea de informații din documente scanate și apoi utilizarea lor în 3, 4 aplicații, costurile de implementare pot fi determinate doar după analiza detaliată a procesului, mai spun specialiștii.

„Strategia de extindere pentru anul acesta urmărește două direcții: dezvoltarea gamei de servicii și creșterea volumului de activitate pentru serviciile aflate deja în portofoliu. În ceea ce privește serviciile oferite, extinderea firească în automatizare o reprezintă Machine Learning, cu toate instrumentele aferente: OCR inteligent, identificare de intenturi sau entități etc. Avem în plan crearea unui departament specializat în acest tip de soluții. Sigur că aceste planuri sunt ambițioase atât din punct de vedere al organizării și implementării, cât mai ales din perspectiva finanțării. Resursele generate în acest moment nu ar putea să acopere nevoile financiare și din acest motiv analizăm atât oportunitățile de finanțare oferite de Guvernul României prin IMM INVEST, cât și cele puse la dispoziție de Uniunea Europeană. În paralel, suntem deschiși și chiar am inițiat discuții cu fonduri de investiții/investitori privați, deoarece credem că acest tip de capital poate contribui mai bine la viteza de dezvoltare a businessului nostru”, mai spune Mihaela Moisa, cofondator Future WorkForce.

Piața din România înregistrează o dorință tot mai mare în ceea ce privește digitalizarea și ne dorim să putem fi partener în acest demers pentru cât mai multe companii. De asemenea, vrem să devenim un furnizor de servicii de automatizare procese de business la nivel european. Anul trecut am deschis un parteneriat în Olanda, iar pentru acest an ne propunem să intrăm în Irlanda, Germania și Austria.

Mihaela Moisa, cofondator Future WorkForce

Acum lucrăm la câteva soluții menite să ușureze activitatea departamentului financiar-contabil: procesarea automată a extraselor de cont, înregistrarea în contabilitate a facturilor primite de la furnizori, emiterea facturilor către clienții companiei. Toate aceste activități sunt foarte mari consumatoare de timp și pot fi eficientizate cu ajutorul roboților, astfel încât cei care fac parte din aceste departamente să se poată concentra mai mult pe analiza datelor și luarea unor decizii strategice pentru companie.

Mihaela Moisa