România a exportat în primul semestru produse în sumă de 131,7 milioane de dolari în Emiratele Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite (EAU) reprezintă pentru România unul dintre cei mai importanţi parteneri comerciali, dar şi cu potenţial investiţional, din zona Golfului, volumul schimburilor comerciale bilaterale atingând valoarea de 151,26 milioane dolari în prima jumătate a acestui an, conform datelor furnizate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MECMA).



"EAU ocupă un loc special prin prisma poziţiei deosebite ce o deţine în regiune. În prima jumătate a anului în curs, volumul schimburilor comerciale bilaterale a atins valoarea de 151,26 milioane dolari, din care 131,72 milioane dolari export românesc.

Tendinţa actuală a exporturilor este una pozitivă, înregistrând o uşoară creştere faţă de aceeaşi perioadă din 2018", potrivit datelor furnizate de MECMA, la solicitarea AGERPRES.



Principalele categorii de produse româneşti exportate pe piaţa emirateză sunt maşini, aparate şi echipamente electrice, instrumente şi aparate optice, articole din lemn, mobilă, produse minerale, cereale, furaje, produse din fontă, fier sau oţel.

Totodată, principalele importuri constau în produse chimice organice, articole din metale comune, maşini, aparate şi echipamente electrice.



În scopul aprofundării relaţiilor economice şi comerciale ale României cu Emiratele Arabe Unite, în programul de promovare a exporturilor, gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, s-au prevăzut în acest an organizarea de misiuni economice şi participarea cu pavilion naţional la o serie de expoziţii şi târguri internaţionale în Emiratele Arabe Unite, precum: misiunea economică a producătorilor români din industria cosmeticelor la manifestarea expoziţională "Beauty World Middle East Dubai 2019", unde principalele produse promovate de firmele româneşti au fost creme şi uleiuri pentru faţă şi corp, suplimente alimentare, machiaje şi alte produse cosmetice; misiunea economică a producătorilor români de tehnică militară, organizată în marja manifestării expoziţionale "IDEX - NAVEX Abu Dhabi 2019", cel mai important eveniment dedicat industriei şi serviciilor de apărare şi securitate din Orientul Mijlociu. Ediţia din acest an, cu numărul 25, a fost organizată pe o suprafaţă de 140.000 mp şi a reunit peste 1.300 de expozanţi locali şi internaţionali.



De asemenea, România a participat cu stand naţional la expoziţia "GULFOOD Middle East", cel mai important eveniment dedicat sectorului alimentar din Orientul Mijlociu şi una dintre cele mai mari expoziţii de acest gen din lume, precum şi la manifestarea expoziţională "Middle East Electricity", destinată firmelor care activează în domeniul electrotehnic (electricitate, iluminat, sectorul nuclear etc.). Principalele produse şi servicii promovate de expozanţii români prezenţi la acest eveniment, au fost tablouri electrice de joasă şi medie tensiune, dulapuri de automatizare, transformare, confecţii metalice, accesorii şi cabluri electrice, sisteme de iluminat cu led, motoare electrice anti explozive, generatoare, sisteme SCADA şi de automatizare pentru sectorul energetic, inginerie şi software industrial a sistemelor electrice şi alte servicii conexe, servicii de proiectare şi instalare maşini şi echipamente industriale pentru sectorul petrolului şi gazelor naturale.



Până la finele anului, România urmează să fie prezentă cu pavilion naţional la următoarele expoziţii internaţionale organizate în Emiratele Arabe Unite: "Gitex Tehnology Week", destinată companiilor din sectorul IT&C, "INDEX" - destinată producătorilor de mobilier şi produse de design interior, "MENOPE" - târg, expoziţie dedicată produselor bio-organice.



Potrivit reprezentanţilor MECMA, relaţiile comerciale tradiţionale dintre România şi Emiratele Arabe Unite au sporit interesul companiilor româneşti pentru piaţa emirateză, multe dintre acestea optând pentru înfiinţarea de societăţi comerciale, în principal în emiratele Dubai şi Abu Dhabi, cu precădere în IT&C, comerţ general, construcţii, imobiliare, managementul deşeurilor, prestări servicii.



Conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la data de 31 iulie 2019, Emiratele Arabe Unite se plasau pe locul 41 în clasamentul pe ţări de rezidenţă a investitorilor în societăţi comerciale româneşti cu participare străină la capitalul social, cu o valoare totală a capitalului social subscris, exprimat în echivalent valută, de 35 milioane euro şi un număr de 403 societăţi.



Printre investitorii din EAU prezenţi în România se află DP World, acţionar unic al Constanţa South Container Terminal (CSCT) SRL, şi Al Dahra Agriculture, care a preluat compania Agricost Brăila. Al Dahra îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei şi comercializării cu amănuntul a florilor şi plantelor naturale, a materialului săditor pentru plante şi pomi, a îngrăşămintelor naturale şi a materialelor pentru reabilitarea terenurilor agricole etc.



Relaţiile diplomatice dintre România şi EAU au fost stabilite la 1 august 1989. Ambasada României la Abu Dhabi a fost deschisă în iunie 1990, iar în martie 1991 a fost acreditat primul ambasador rezident. EAU a deschis ambasada sa din Bucureşti în decembrie 2004, potrivit informaţiilor de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

