România are capacități de producere a energiei electrice cu o putere totală de 21.460 MW

România dispune, oficial, de capacităţi de producere a energiei electrice cu o putere instalată totală de 21.460 de MW, potrivit datelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), însă instituţia este într-un proces de analiză pentru a stabili care dintre centrale mai funcţionează cu adevărat.



Pe site-ul instituţiei a fost introdusă statistica oficială, care indică existenţa unor capacităţi instalate de 21.460,528 MW în total, din care 31,2% hidro (6.693,41 MW), 23,6% pe cărbune (5.062,2 MW), 18,1% hidrocarburi (3.887,03 MW), 13,9% eolian (2.990,84 MW), 6,6% nuclear (1.413 MW), 6% solar (1.278,3 MW) şi 0,5% biomasă (110,496 MW).



La capitolul "Altele", sunt incluse capacităţi pe bază de biogaz (20,422 MW), căldură reziduală (4,1 MW), deşeuri (0,63 MW) şi geotermal (0,05 MW).



Totuşi, acestea sunt doar statistici oficiale, iar reprezentanţii ANRE au anunţat că au demarat o analiză să vadă cu exactitate care dintre centrale mai funcţionează.



În luna august, preşedintele ANRE, Dumitru Chiriţă, declara că acele grupuri care nu mai sunt funcţionale îşi vor pierde licenţa, pentru a nu mai apărea în statisticile oficiale privind capacitatea energetică instalată a ţării.



"România are teoretic o putere instalată de foarte mari dimensiuni, 24.000 de MW, iar disponibili efectiv sunt undeva la 16.000. Ceilalţi 8.000 MW sunt, în mare măsură, megawaţi care nu mai există fizic sau nu mai sunt disponibili de foarte multă vreme", a spus şeful ANRE.



El a precizat că deja au fost identificate capacităţi de 3.800 de MW care îşi vor pierde licenţa în acest an.



"Împreună cu Ministerul Energiei am reuşit să facem o primă evaluare a acestor capacităţi, a celor 8.000 de MW. Sunt peste 3.800 identificaţi până la finele anului vom lua decizia privind suspendarea şi ridicarea licenţelor, astfel încât România să nu mai apară pe site-ul Comisiei Europene cu informaţii care nu sunt reale. Aceste date trebuie să fie apropiate de realitate, pentru că ele generează disponibilitate pentru investitori de a realiza capacităţi energetice, atât de necesare pentru România şi pentru regiune", a susţinut Chiriţă.



De atunci, autoritatea a retras deja licenţele a cinci centrale cu putere totală de 1.067 MW: două grupuri de la Sucursala Electrocentrale Chişcani din cadrul Complexului Energetic Oltenia, cu o putere electrică instalată de 227 MW, respectiv 210 MW, un grup de la Rovinari de 330 MW şi două grupuri de la Iernut, de 100 MW, respectiv 200 de MW.



"Aşa cum s-a angajat, ANRE continuă analiza capacităţilor de producere a energiei electrice în vederea evaluării cât mai corecte a puterii instalate a acestora şi a publicat, pe pagina proprie de internet, situaţia puterilor instalate în capacităţi de producere la data de 01.11.2019, situaţie care va fi actualizată periodic", a arătat ANRE, într-un comunicat remis miercuri.

