România are tot mai puțini copii, dar afacerile pentru ei înfloresc

Dan Marinescu/Intact Images





Statisticile oficiale raportate cu ocazia Zilei Copilului arată că, pe de-o parte, populația sub 18 ani este într-o scădere continuă și chiar accelerată în ultimii ani, dar de cealaltă parte, afacerile cu articole pentru copii cresc ca Făt-Frumos din povești. În 2019, spre exemplu, România avea un total de 4,1 milioane de copii, în scădere cu 42.000 față de anul anterior, dar vânzările de articole precum jocuri și jucării, haine, încălțăminte, dulciuri, rechizite școlare și alte articole specifice vârstelor mici - mai ales vânzările online - au crescut cu peste 30%. Jurnalul vă prezintă principalele coordonate din „lumea” pe care atât copiii, cât și părinții o sărbătoresc pe 1 Iunie.

„Ponderea minorilor în totalul populaţiei după domiciliu a fost, la 1 ianuarie 2020, de 18,7%, în scădere faţă de anii anteriori. În mediul urban aveau domiciliul 52,6% din numărul copiilor sub 18 ani, aceştia reprezentând 17,4% din totalul populaţiei urbane. În mediul rural, minorii au reprezentat 20,3% din totalul populaţiei rurale”, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică (INS) și comunicate cu ocazia Zilei Copilului. În profil teritorial, cea mai mare pondere a copiilor de 0-18 ani s-a înregistrat în regiunea Nord-Est Moldova (20,7% din populaţia totală a regiunii), iar cea mai scăzută, în Sud-Vest Oltenia (17,1%). Pe judeţe, ponderea cea mai mare a copiilor sub 18 ani în populaţia după domiciliu a fost consemnată în Suceava (22,3%), Iaşi (21,4%) şi Bistriţa-Năsăud (21,1%). La polul opus se află Vâlcea, Hunedoara și Brăila, cu o pondere de 16,2% a minorilor în totalul populaţiei cu domiciliul în judeţ, mai arată datele INS. Potrivit acestei surse, la începutul anului şcolar 2019/2020, populaţia şcolară era de 3,5 milioane de minori, cuprinsă într-o reţea de învăţământ cu 7.001 unităţi şi 234.800 de cadre didactice. Din totalul populaţiei şcolare, numărul copiilor din creşe şi grădiniţe era de 548.700, al elevilor din clasele primare şi gimnaziale, de 1,6 milioane, iar al celor din licee - de 618.300. Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei de vârstă şcolară a fost de 72,1%.

Creșteri mari la vânzările pentru cei mici

Potrivit studiilor pe profil, realizate de companiile de cercetare în ultima perioadă, piețele principalelor produse pentru copii au evoluat astfel:

** Îmbrăcăminte și încălțăminte. Românii au cheltuit anul trecut aproape 400 de milioane de euro pe haine și încălțăminte pentru juniori, cu aproape 10% mai mult decât în 2018. Acest avans vine în contextul în care toate categoriile de produse - în special cele pentru bebeluşi şi copii mici - au crescut.

** Jocuri și jucării. Cifra de afaceri din piaţa de jocuri şi jucării din România este estimată la aproape 1,5 miliarde de lei pentru anul 2020, cu 300 de milioane de lei peste rezultatele anului trecut. Afacerile din piaţa de jocuri şi jucării (producţie şi comerţ) s-au triplat faţă de cele din urmă cu 10 ani, evoluţia fiind stimulată de extinderea şi diversificarea ofertelor şi, bineînţeles, de creşterea puterii de cumpărare a românilor. Copiii sunt mai atraşi în prezent de jocurile digitale decât de jucăriile clasice, lucru care pune presiune pe oferta producătorilor.

** Dulciuri. Piața de produse zaharoase și dulciuri a fost estimată, anul trecut, la 500 de milioane de euro, din care cea mai mare parte (300 de milioane) este dominată de ciocolată. Pe segmentul de ciocolată, cei mai mari jucători sunt Mondelez, cu brandurile Milka (internaţional) şi Poiana (local), Kandia Dulce cu mărcile româneşti Kandia, Rom sau Laura, Heidi - cu brandul cu acelaşi nume - şi Mars România, un gigant american care are în portofoliu brandurile Mars sau Snickers. Un alt segment important pe piaţa dulciurilor este cel al napolitanelor, unde brandurile româneşti JOE (preluat de gigantul elveţian Nestlé) şi Alfers (marcă lansată de grupul Alka) se luptă pentru primul loc.

** Rechizite. Majoritatea părinților alocă între 200 și 300 de lei pe an pentru a cumpăra rechizite şcolare, ceea ce înseamnă că piața acestor produse poate fi estimată la valori cuprinse între 700 de milioane și un miliard de lei pe an. Desigur, peste o treime dintre părinți aşteaptă începutul anului pentru a cumpăra rechizitele.

Per total, vânzările de articole pentru copii, înglobând și diversele cadouri și echipamente sportive, depășește pragul de un miliard de euro în acest an, estimează analiștii.

ANPC - sancțiuni în magazinele de jucării

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a derulat, în perioada 27-28 mai 2020, o amplă campanie de verificări, la nivelul întregii țări, referitoare la modul în care sunt respectate prevederile legale privind siguranţa jucăriilor. Au fost verificaţi, astfel, 472 de operatori economici, la 336 din ei - reprezentând 71,2% - depistându-se abateri de la normele în vigoare. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 379 de sancţiuni, din care 177 avertismente şi 202 amenzi contravenţionale, în valoare totală de un milion de lei.

Ziua Copilului este sărbătorită în întreaga lume, dar în zile diferite: în estul Europei pe 1 iunie, în Taiwan pe 4 aprilie, în Turcia pe 23 aprilie, în Japonia pe 5 mai, în Germania - pe 1 iunie şi 20 septembrie, în Singapore pe 1 octombrie și în India pe 14 noiembrie. Tot azi este și „Ziua Mondială a Părinţilor”, proclamată de ONU în 2012.

În luna aprilie 2020, au beneficiat de alocație 3,6 milioane de copii, statul alocând în total 632,8 milioane de lei